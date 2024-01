Teden v zvezdah: Venera v strelcu bo spodbujala našo željo po lepem življenju

Mlada luna nam šepeta, kaj vse je pred nami, kaj vse se da narediti v ciklusu pred nami, in ni druge, kot da ji prisluhnemo. S čimer koli že nas je življenje v prejšnjih mesecih držalo nazaj, sedaj spušča oprijem in nam vsak trenutek bolj dopušča, da gremo v novo, sveže, drugačno.

Luna bo danes v nemirnem vodnarju, Merkur na zadnji stopinji strelca, tako je dan bolj primeren za druženje in povezovanje. Prisluhniti moramo intuiciji, čutiti vizije za naprej, ni pa dan primeren za pomembne dogovore.

Jutri, 14. 1., bo Luna že v ribah in mi bomo mirnejši, Venera bo tvorila harmonijo z Luninima vozloma in željni bomo harmonije, ljubezni in se znali vesti tako, da bomo bolj povezljivi in se bodo nasprotja med spoloma mehčala.

Začetek delovnega tedna nas bo začaral z navdihom in dušno energijo, ki je ne bo težko izkoristiti za kreiranje, meditacijo, za jasnovidnost, vpogled naprej, saj se dokaj ozemljeno Sonce v kozorogu v noči na 16. 1. veže s povsem eteričnim Neptunom.

Največja sprememba v dneh, ki prihajajo, je prehod Merkurja v novo znamenje. Tu je že bil in se tudi spodbudno povezoval, tako se nam končno lahko začne uresničevati, kar se nam je zasvetilo v decembru. Ideje, poznanstva, dogovori, za katere se je zdelo, da so pozabljeni ali odmaknjeni, se bodo vračali ta teden, in če kdaj, jih bo ravno zdaj mogoče uresničiti.

Če ste z nečim dolgo odlašali, a čutite, da je treba to uresničiti, bo četrtek vsekakor dan za tako realizacijo.

Merkur v noči na 14. 1. preide v kozoroga in hiti v pozitivne aspekte s Saturnom in Jupitrom. Skupaj bodo 18. in 19. 1. tvorili konfiguracijo lotos, z vodnim Saturnom na vrhu, kar pomeni, da lahko s praktičnim in načrtnim premislekom ustvarimo nekaj koristnega, uporabnega na ravni duhovnosti, zdravstva ali umetnosti. Vsekakor bodo dnevi povezovanja omenjenih treh izjemno spodbudni za intelektualne dosežke, uresničevanje zamisli in nove začetke, o katerih smo premišljali vsaj mesec in pol. Ker je 18. 1. Luna še v biku in vse tri povezuje, je to vsekakor dan, ki ga svetujem za kak pomemben večji začetek, še najbolj, če je intelektualne narave.

