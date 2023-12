Teden v zvezdah

PREHOD v novo leto bo pobarvan z dvema obratoma, kar pomeni, da bosta kar dva planeta stacionarna. Prvi se direktno obrača Jupiter na 5. stopinji bika in obljublja, da smo pripravili trdne finančne temelje, zdaj se bodo začele stvari obračati v naše dobro. Bolj smo se jih potrudili ustvariti, bolj bomo v naslednjih mesecih, ko bo Jupiter, planet ekspanzije, razvoja in napredka, pridobival hitrost, želi pozitivne finančne rezultate. Nekaj tednov bo Jupiter še v medsebojni recepciji z Venero in bo več optimizma in finančnega razvoja. Jupiter bo sredi svoje nepremičnosti ravno na prehodu v novo leto.

Venera v strelcu prinaša več optimizma, večjo potrebo po svobodi in povečano kreativno vnemo. Je pa res, da ima na začetku malo napornejše aspekte. V soboto, 30. 12., poldrugi kvadrat na Kiron, 1. 1. kvadrat na Saturn, ki vsaj nekaterim lahko prinaša občutek osamljenosti, ranjenosti v odnosih, strah pred zapuščenostjo, drugim finančne skrbi. V sredo, 3. 1., bosta Venera in Jupiter v inkonjunkciji, kar ni slab znak za počutje, le pričakovanja so lahko velika in z njimi tudi razočaranja.

Merkur se bo obračal 2. 1., ravno tako naprej. Saj bo imel s potovanjem po senci še nekaj poduka in zapletov, a kljub vsemu bo vsak naslednji dan nekoliko lažje, z manj zapleti, več bo moči iti naprej, ne bo nas vse držalo nazaj.

Mars bo do 4. 1. na zadnjih stopinjah strelca, tako bo več navdiha in idealizma, ko gre za delo, šport in dosežke. Njegov prehod v kozoroga pa od četrtka naprej le prinaša veliko bolj resen, premišljen, načrtovan pristop delu, športu, doseganju želenega. Ker ima sprva tudi spodbudne aspekte, bomo z resnostjo in praktičnostjo zmogli s pridnim delom veliko narediti. Mogoče sprva doživimo prehod kot soočanje z realnostjo, a nam bo to na dolgi rok koristilo.

V četrtek bo zadnji krajec, ki nas poriva v akcijo in kliče k zaključevanju v preteklosti začetih projektov. Kardinalni krajec se veže na Kiron in budi bolečine, razočaranja, vezana na odnose. Dogodi se na zvezdi Algorab iz ozvezdja Vrane. To je destruktivna zvezda, ki govori o nemoči upreti se skušnjavi, o laganju in nepoštenosti.

Teden pred nami je, kot bi bili na startu sprinta. Pomembno je, da smo pozorni, razumemo, kaj si želimo, da poznamo svojo smer gibanja in da smo pripravljeni, kajti prav kmalu se nam bo začelo zelo hitro in konkretno dogajati.

Ob tem bi se rada zahvalila vsem za pozornost. Za leta, ko spremljate, kar pišem o nebesnih vplivih, in vam hkrati iz srca zaželela zdravo, veselo in harmonično leto 2024.