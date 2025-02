Teden pod vplivom ščipa: nemir, preobrati in nova spoznanja

Ponedeljek, 10. 2. Luna bo do 18. ure v mirnem raku, kar nas lahko naredi pasivne, mire, počasne. Dovolimo si mirni ritem, kajti kmalu se bo energija močno spremenila, saj smo pred vznemirljivim ščipom. Zaradi kvadrata Merkurja in Urana bodo naše misli hitre, veliko bo nemira, razdvajanja, težje bomo spali. Prehod Lune v leva ne bo najenostavnejši, saj bo njen prvi aspekt opozicija z intenzivnim Plutonom.

Torek, 11. 2. Potreba po svobodi bo velika, da nas nič ne ovira, nič ne drži v okovih. Silila nas bo, da lomimo stabilne vezi. Poskušajmo delovati mirno, ne dramatično, da bomo videli bolj jasno in nas ne bo odneslo pretiravanje. Težje bomo spali. Več bo nemira. Lahko bo več vetra, če ne pri nas, drugje po svetu.

Sreda, 12. 2. Dan ščipa privede napetosti do vrhunca, po drugi strani že prinaša malo sprostitve. Ščip v levu v aspektu tako z Merkurjem kot Uranom bo prinesel nepričakovane spremembe, lahko tudi osvoboditev od nečesa, a v vsakem primeru veliko nemira in nihanj. Tudi na finančnem področju bo vršalo in bo nestabilno, negotovo.

Četrtek, 13. 2. Dan z Luno v devici bo prinesel pomiritev, prizemljitev, potrebo premisliti, analizirati, prebaviti, spraviti v red vse, kar se je dogajalo pretekle dni. To nam lahko zniža vibracijo, a je izjemno pomembno, da lahko gremo naprej bolj jasni in razumni. Venerina kontraparalela s Saturnom nosi občutek osamljenosti ali nerazumljenosti v odnosih.

Petek, 14. 2. Luna bo v pridni in redoljubni devici; dopoldne bo harmonično povezana z Marsom in spodbujala delavnost, aktivnost, pogum. Čez dan bo več dvomov in skrbi, saj bo skoraj do 15. ure tvorila opozicijo s Saturnom. Zvečer bo več razumskega pogleda na situacijo in občutka, da bomo zmogli. Merkurjev prehod v ribi prinaša tedne, ko bomo manj logični, bolj lahkoverni in zmedeni, a tudi polni navdiha in z močnejšo intuicijo.

Sobota, 15. 2. Zjutraj bo energije manj, potrebovali bomo počitek, odklop. Tudi če nas bo Luna v devici gnala k redu in delu, bomo to počeli avtomatično, na avtopilotu, ne bomo pri stvari. Prehod Lune v tehtnico 12.45 prinaša lepše dneve za druženje, ljubezen, veselje in lepe plati življenja.