Te štiri astrološke znake marca čaka nekaj usodnega

Horoskop napoveduje, da bo marec 2025 čas, ko bo rojene v štirih astroloških znakih doletelo nekaj usodnega, dobili bodo namreč priložnost srečati svojo karmično ljubezen, kar bo lahko pod vplivom planetarnih poravnav in gibanja Saturna pripeljalo do velikih sprememb v njihovem življenju.

Kateri so ti znaki, napoveduje Sensa.rs.

Kozorog

Marec 2025 bo kozorogom prinesel stabilnost in priložnost za globoko povezovanje z izjemno zanimivo osebo, ki bo ustrezala njihovim visokim standardom.

Možno je, da bodo srečali nekoga, ki jim je usojen, kar bi lahko pripeljalo do pomembnih sprememb in jim omogočilo resno zvezo z osebo, s katero si delijo iste vrednote.

Pri kozorogih v zvezi bo partner cenil njihovo predanost in trud, pomlad pa bo prebudila čisto vsa čutila.

FOTO: Gettyimages

Rak

Raki bodo marca doživeli čustveno eksplozijo strasti in bodo deležni neskončno priložnosti za utrditev in poglobitev obstoječe zveze.

Za samske rake bo pomlad čas, ko lahko spoznajo osebo, ki bo dolgoročno vplivala na njihovo življenje.

Zlasti bo veliko možnosti za to v drugi polovici meseca. Ta oseba bo v rakih prebudila vse odtenke ljubezni, tudi tiste, za katere sploh niso vedeli, da obstajajo.

Raki v zvezi: partner vam bo na različne načine pokazal, kako zelo vas vas ljubi.

FOTO: Gettyimages

Riba

Ribe bi se lahko marca ponovno srečale z nekom iz preteklosti. To bo čas, ko lahko karmična zveza vstopi v njihovo življenje in jim omogoči zaključiti še odprte čustvene zgodbe.

Vse to bo prineslo čustveno izpolnitev, globlje vezi in neskončno priložnosti za romantične trenutke.

Ribe v zvezi: partner vam bo nudil veliko sočutja in pozornosti.

FOTO: Gettyimages

Devica

Device bodo imele marca priložnost zaključiti stare čustvene cikle in končati ne preveč prijetno zgodbo.

Lunin mrk sredi marca bo odprl vrata kreativnim projektom in romantičnim zvezam, kar lahko vodi do srečanja s karmično ljubeznijo, z nekom, ki bo delil njihove vrednote in ambicije.

Device v zvezi: pričakujte čustveno stabilnost, partner vam bo predan.