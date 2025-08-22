Taoistične vaje za zdravje

Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil med izvajanjem vaje. Obrnite se proti severovzhodu, prepognite se in dotaknite nožnih prstov. Stegnite noge, v pasu in medenici se kar najbolj prepognite. Predstavljajte si, da ste gora. Ostanite v tem položaju, kolikor dolgo želite. Vaja energijsko ugodno deluje na vranico, trebušno slinavko, mišice in prebavila.

Druga vaja za živce, jetra, oči, žolčnik in spodbujanje hujšanja se začne zjutraj; obrnite se proti vzhodu, da sonce sije na vas. Razširite noge, stopala naj bodo pravokotna na ramena. Rahlo pokrčite nožne prste navznoter in zaprite oči. Z rokami prosto ob telesu obračajte zgornji del telesa levo in desno. Glava naj sledi trupu. Oči naj spremljajo vir svetlobe sonca. Ne premikajte nog. V duhu spremljajte gibe in ostanite zbrani. Vajo ponavljajte po lastni presoji.