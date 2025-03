Ta tehnika čisti um in nas sidra v sedanjem trenutku: jogijsko dihanje

NADI SHODHANA pravijo Indijci tehniki dihanja, ki čisti um in nas sidra v sedanjem trenutku. Ko je um v stresu, lahko zlahka postane preveč preobremenjen in le težko se bomo zbrali in osredotočili. Ta preprosta, a učinkovita tehnika uravnava levo in desno možgansko polovico in zmanjšuje blebetanje uma.

Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Zaprite oči, hrbtenica naj bo vzravnana in ramena sproščena, dihajte sproščeno in počasi. Uporabite palec in kazalec desne roke in izmenično zapirajte vsako nosnico med dihanjem. Najprej zaprite desno nosnico z desnim palcem in počasi izdihnite in vdihnite skozi levo nosnico. Nato zaprite levo nosnico z desnim kazalcem in počasi izdihnite in vdihnite skozi desno nosnico. Devetkrat ponovite, nato položite roke z dlanmi navzgor na kolena, da se spočijejo. Vzemite si trenutek, začutite energijo, ki se pretaka skozi telo. Vajo izvajajte kot pomoč proti stresu ali kot del jutranje ali večerne meditacije.