Ta astrološka znamenja ne verjamejo v ljubezen

Medtem ko nekateri pišejo ljubezenske pesmi in hrepenijo po ljubezni, drugi zapirajo vrata Kupidu in se raje posvečajo sebi, karieri ali svojemu miru.

Glede na zvezde so določeni znaki dokaj nastrojeni proti romantiki.

Tukaj je pet astroloških znamenj, ki ne verjamejo v ljubezen. Rojeni v njih so prepričani, da je preprosto precenjena.

Vodnar: revolucionarni realist

Vodnar je od nekdaj upornik zodiaka. Pod vplivom Urana, planeta inovacij in neodvisnosti, so tradicionalni pogledi na ljubezen zanj pogosto zastareli, nepraktični ali dolgočasni.

Zračno znamenje bolj kot intimnost zanimajo ideje. Rojeni v njem imajo radi intelektualne povezave, ne pa čustvenih zapletov. Drugi jih pogosto dojemajo kot hladne, v resnici imajo le drugačna družbena pričakovanja.

Vodnarji ne pričakujejo mirnega pristana, oni si želijo rasti. Z mislimi so vedno pri reševanju globalnih težav in izumih, ki bi izboljšali svet. Ljubezen se jim zdi kot motnja.

Družba po njihovem potrebuje več logike in manj hrepenenja.

FOTO: Shutterstock

Kozorog: osredotočen na dosežke

Kozorogi niso proti ljubezni, le bolj so posvečeni ambicijam. Pod vplivom Saturna, planeta discipline, je življenje zanje neprestano plezanje proti vrhu. Oni prednost pred romantičnimi večerjami dajejo karieri, finančni svobodi in osebnemu uspehu.

Cenijo zavezanost, a srca ne podarijo zlahka. Ljubezen je zanje resna naložba, in če ni stabilna ali dolgoročna, raje vlagajo v nepremičnine ali podjetništvo.

Verjamejo, da lahko čustva le motijo napredek.

Strelec: neukročeni popotnik

Strelci sovražijo omejitve. Pod vplivom Jupitra, planeta širjenja in raziskovanja, hrepenijo po svobodi. Življenje je zanje najboljše, kadar niso vezani in lahko živijo nomadsko življenje.

Ideja o za vedno jih duši. Ljubijo druge, a še bolj svojo neodvisnost. Romantika je zanje kot kletka. Ne želijo se prilagajati urnikom drugih.

Raje se zbudijo v novem mestu in se spogledujejo z možnostmi. Svet jih kliče, zakaj bi se torej vezali na eno osebo?

FOTO: Shutterstock

Dvojček: radovedni kritik tradicije

Dvojčki so bistri, duhoviti in vedno v gibanju. Pod vplivom Merkurja planeta komunikacije, so po naravni skeptiki.

Rade volje spoznavajo nove ljudi, a ko postane vse rutinsko, izgubijo zanimanje. V svetu hitrih sprememb in digitalnih povezav se zdi za vedno kot iluzija.

Romantiko dojemajo kot dolgočasno formulo, ki večkrat ne uspe. Raje raziskujejo nove hobije, knjige ali druge različice sebe.

Devica: analitični lomilec src

Device so praktične in perfekcionistične. Tako kot dvojčki so pod vplivom Merkurja, zato analizirajo vse, tudi ljubezen. Niso nujno proti njej, a so do nje zelo kritične.

Zanje je preveč nepredvidljiva in kaotična. V digitalnem svetu, kjer je iskrenost redkost, so zmenki zanje utrujajoči.

Raje se posvetijo osebni rasti in učenju. Če že hodijo na zmenke, to počnejo previdno in z visokimi standardi.

Devica se raje odloči za samoto kot za povprečno razmerje, piše zodiachelps.com.