Svet spreminjamo z mislimi, čustvi in osredotočenostjo

Greg Braden, raziskovalec kvantne fizike in avtor duhovnih uspešnic, pravi, da vse naše življenje temelji na zgodbi, ki si jo pripovedujemo glede na to, kar so nas naučili, naj si mislimo o sebi. V skladu z njo rešujemo težave, izbiramo partnerje, sprejemamo odločitve … Zdaj živimo v času, ko paradigme, ki so napajale našo staro zgodbo, ne delujejo več. Raziskave dokazujejo, da v resnici nismo nemočni in ločeni od drugih in vesolja, ampak povezani, da oddajamo in sprejemamo informacije in lahko sami vplivamo na svoje telesne procese – tudi samozdravljenje in dolgoživost.

Izjemne sposobnosti

Zavrača idejo, ki so nam jo vcepljali, da se je človek pojavil na Zemlji v primitivni obliki. Nasprotno trdi, da smo imeli že tedaj vse izjemne sposobnosti, ki jih imamo danes, tudi sposobnost upravljati svoje biološke funkcije. »To pomeni, da smo bili že ustvarjeni za samozdravljenje! Torej nismo ubogi, ranljivi, ni se nam treba nenehno braniti ter se bati nevarnega okolja, v katerem živimo,« poudari in doda, da je to vodilo v prepričanje, da moramo zasnovati stvari zunaj sebe, v zunanjem svetu, torej tehnologijo, ki nam bo prinesla varnost in nas opolnomočila. »Prav ta posledica se odraža v sedanjem svetu, saj smo vsi, naj se tega zavedamo ali ne, nagnjeni k tovrstnemu ravnanju,« izpostavlja.

Od nekdaj imamo sposobnosti upravljanja svojih bioloških funkcij, pravi Braden. FOTO: Pixtum/Getty Images

Delujemo kot tehnologija

»A pri iskanju rešitev zunaj sebe se sploh ne zavedamo, da ima povprečen človek 50 trilijonov telesnih celic. Vsaka od njih ima električni potencial približno 0,07 volta, kar pomeni, da imamo v telesu približno 3,5 trilijona električnega potenciala, ki ga lahko izkoristimo za zdravljenje, dolgoživost, intuicijo ... Vsaka od teh celic deluje kot antena, podobno kot pri tranzistorju, sprejema in oddaja signale. Sposobna je shranjevati informacije, jih oddajati, sprejemati fotone svetlobe – svetlobne informacije. Nenehno se povezujemo s svojim okoljem prek elektromagnetnih frekvenc. Tudi DNK deluje kot antena, ki nam pomaga shranjevati in pridobivati informacije, podobno kot računalnik. To pomeni, da mi sami delujemo kot tehnologija – svoje celične membrane in nevrone lahko primerjamo s čipi in žicami,« izpostavlja in doda, da je paradoksalno, da poskušamo izdelati zunanjo tehnologijo po vzoru svojih notranjih sposobnosti – računalnike, ki delujejo tako kot možgani, kamere, ki posnemajo funkcijo človeškega očesa … »Pri tem se ne zavedamo, da lahko sami uravnavamo svojo notranjo tehnologijo, okrepimo imunski sistem, aktiviramo encime za dolgoživost, vklopimo intuicijo ter večjo odpornost proti spremembam. In kako lahko upravljamo svoje notranje sisteme? Z mislimi, čustvi, prepričanji, dihanjem in osredotočenostjo,« pravi.