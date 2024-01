Svet, ki ga poznamo, razpada in nastaja novi

Čeprav se zdi, da svet, ki ga poznamo, razpada, v resnici živimo v posebnem času globalne transformacije, ko se premikamo iz informacijske v intuitivno dobo. A prehod in pospeševanje frekvence na planetu spremljajo turbulence, ki jih bomo morali prenesti. Čeprav so energije in dogodki ob velikih svetovnih prelomnicah moteči, namreč služijo kot elektrošoki za vzpostavljanje nove realnosti, ki prinaša napredno in svobodno razmišljanje, pravijo duhovni učitelji.

Kljub temu da ste duhovno ozaveščeni, se vam morda zdi, da ste razpeti med staro in novo realnostjo. Skrajna polarizacija, ločenost in dvojnost vas strašijo ali jezijo. Ali pa ste že naredili korak naprej in se vam dogaja nasprotno? To je za vas čas vznemirljivih inovacij, domiselnih rešitev, zavedate se, da smo na prelomu in da lahko pomagate soustvarjati nov svet in drugačen družbeni sistem. Zato se ne pustite ujeti negativnim čustvom in informacijam.

Vzdržujete visoko vibracijo in se sprašujete, kako si želite, da bi v bodoče delovala družba, da bi bila bolj pravična in bi podpirala vizijo dobe vodnarja, v kateri bo svoboda vrednota, sprejemanje drugačnosti pa samoumevno.

Vse se najprej pojavi v obliki energije in zavesti

Če ste pozorni, opazite, da se vse najprej pojavi v obliki energije in zavesti, ki ustvarita vzorec za manifestacijo dogodkov v zunanjem svetu. Pogosto je tako lahko naš fizični svet poln negativnosti, ki jo napajajo naše zakoreninjene navade in prepričanja ter nam prinašajo nesreče, šoke in dramo. Najbolj se to dogaja ljudem, ki so osredotočeni na materialnost ter ne vidijo nevidnega dela procesa, v katerem je Zemlja, zato sklepajo, da svet drvi v propad. Upirajo se prebujanju zavesti, so v paniki, čustveno in mentalno so ohromljeni.

Blokade, ki si jih s tem ustvarjajo, jim še bolj otežijo prehod. Njihov strah, nezaupanje, sovraštvo, apatičnost, zavist, fiksna prepričanja in dogme ustvarjajo kaos, negativnost, depresijo, obup v njihovih življenjih. Toda ker se vibracija planeta pospešuje, vedno težje ohranjajo negativna čustva in misli. Nazadnje bodo morali spoznati, da z njimi le zapravljajo čas in življenjsko silo ter upočasnjujejo svoj napredek, pojasnjuje ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce.

»Transformacijski proces premika našo zavest od strahu k ljubezni. To pomeni, da morate opustiti strahove in zaceliti čustvene rane, jih prepoznati in razumeti z odprtim, nevtralnim umom. Če ne počistimo negativnosti, se ponovi, okrepi in spet in spet doživljamo podobne težavne življenjske situacije,« opozarja. »Razmislite, ali morda predajate svojo moč avtoritarnih likov, se čutite nemočne, neljubljene, se veliko pritožujete … Če boste še naprej izbirali odpor namesto sledenja toku, bo vaše življenje še bolj intenzivno in težko, polno napornih izzivov, ki pa si v resnici le prizadevajo zlomiti vaše vzorce.«