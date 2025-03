Strašne napovedi znanega astrologa! Konec marca bo najtežji za 2 astrološka znaka

Znan astrolog je razkril astrološka znaka, ki se bosta na začetku pomladi soočila z resnimi izzivi, ki jih pripravlja vesolje. Gre za Raka in Kozoroga. Marec 2025 bo zanju prinesel veliko preizkušenj, pa tudi psihičnih in mentalnih izzivov.

Rak

Raki bodo morali zbrati vso svojo čustveno in psihološko moč, da premagajo izzive, ki jih prinaša marec 2025. Ruski astrolog namreč pravi, da se bodo Raki vrteli kot veverice v kletki, da bi izpolnili vse svoje načrte, pa tudi zahteve, ki jih ima njihova druga polovica. Ljubezenske zveze bodo v marcu na preizkušnji, saj se bodo mnogi soočili z razhodi, da bi naredili prostor za nove ljudi v svojem življenju.

V tem obdobju lahko pričakujete tudi stroške, povezane z zdravjem – bodisi vašim bodisi zdravjem katerega od družinskih članov. A ne obupajte, svetloba je tik za vogalom in sreča bo kmalu ponovno obsijala vaš dom.

Kozorog

V marcu 2025 Kozoroge čakajo nemiri, skrbi in reševanje zelo zapletenih težav. Kar naenkrat boste postali nepogrešljivi – za družino, prijatelje, sodelavce, oddaljene sorodnike.

Pomislite le na Kozoroga in njegove prijatelje, ki se počutijo izgubljeni brez njega. Na koncu ga bo ta kopica obveznosti izčrpala in takrat si bo želel le še miru in zasebnosti. Ljubljena oseba vas bo razveselila z nepozabnim darilom. Astrolog svetuje, da bodite pozorni na svoje zdravje, morda vas bo na koncu vseeno čakal obisk pri zdravniku.