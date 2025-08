Strašna prerokba Babe Vange in živega Nostradamusa za leto 2025

Baba Vanga in brazilski prerok Athos Salome ali živi Nostradamus sta napovedala prelomni trenutek v zgodovini človeštva, ki nas bo za vedno spremenil.

Stik z nezemljani, nova razkritja o vesolju, vzpon umetne inteligence, revolucija v medicini in globalni pretresi, vse to naj bi se zgodilo prej, kot si lahko predstavljamo.

Stik z nezemljani med velikim športnim dogodkom?

Baba Vanga je verjela, da bo stik z nezemeljskim življenjem vzpostavljen med velikim športnim dogodkom leta 2025. Svet z nestrpnostjo pričakuje svetovno prvenstvo v ragbiju med letošnjim 22. avgustom in 27. septembrom v Angliji in naslednjo dirko Formule 1 in vsi se sprašujejo, kdaj (če sploh) se bo prerokba uresničila.

Athos Salome, 38-letni Brazilčan, ki slovi kot živi Nostradamus, se z Vanginimi napovedmi popolnoma strinja.

Trdi, da bo vesoljski teleskop James Webb, izstreljen leta 2021, in označen kot najmočnejši v zgodovini, omogočil dokončno odkritje, da nismo sami v vesolju.

Dolores Cannon je bila prepričana, da Nezemljani bdijo nad nami, ugrabitve pa so namenjene zdravljenju in celjenju izvorno Nezemeljskih duš, ki so se utelesile kot ljudje. FOTO: Rastan Getty Images/istockphoto

Po njegovih besedah bo leto 2025 prineslo tudi razkritje zaupnih dokumentov o neznanih letečih predmetih v Združenih državah Amerike.

»Če se to uresniči, bo človeštvo moralo ponovno premisliti vse, kar ve o vesolju, življenju, in o samem sebi,« po poročanju Daily Maila pravi Salome.

Znanstvena odkritja, ki premikajo meje

Baba Vanga je za leto 2025 napovedala prelomni medicinski napredek: gojenje človeških organov v laboratorijih.

Čakalne liste za presaditve naj bi postale stvar preteklosti, organi bodo na voljo takoj. Po podatkih Sky History naj bi to omogočilo, da bi ljudje dočakali celo do 120 let starosti.

Vojna, potresi in geopolitični pretresi

Vanga je napovedala vojno v Evropi, ki bo pretresla celino, in uničujoče potrese, zlasti ob zahodni obali ZDA.

Njene besede: »Rusija ne bo samo preživela, vladala bo svetu.«

Vanga naj bi videla tudi zmago Putina na predsedniških volitvah, kar se je zgodilo v začetku leta 2024.

Tehnološki kaos in moč umetne inteligence

Salome opozarja: »Leto 2025 bi lahko bilo leto, ko bo človeštvo izgubilo nadzor nad tehnologijo.«

Napredek na področjih umetne inteligence in kvantnega računalništva bo izjemen. Umetna inteligenca bo lahko načrtovala mesta, oblikovala kampanje, diagnosticirala bolezni in v sekundah reševala zapletene probleme.

»Če izgubimo nadzor nad umetno inteligenco, nas čaka kaos brez primere,« svari Salome.

Baba Vanga je verjela, da bo telepatija postala resničnost. Salome pa izpostavlja razvoj tehnologij, ki povezujejo človeške možgane neposredno s sistemi umetne inteligence.

Pozitivna stran tega bo možnost zdravljenja nevroloških bolezni, temna pa manipulacija misli in izguba zasebnosti.

Svet na nevarnem razpotju

Leto 2025 bo, kot kažejo prerokbe, točka preobrata. Vesolje, tehnologija, narava in človek se združujejo v eno.

Vprašanje pa je, ali bomo iz tega izšli kot razvita ali kot civilizacija, ki je dokončno izgubila kompas.