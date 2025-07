Strah zamenjajte z ljubeznijo, le tako boste rasli

Šele ko sprejemamo svoja čustva, postaja srce vedno bolj tudi sedež modrosti in intuicije. Svojemu srčnemu središču bi tako lahko rekli tudi direktor za komunikacijo v središču čudežev in luči, pravijo guruji. Odpuščanje, ki ga čutimo v srcu, je naravno stanje vseh duš, čustva so tista, ki nas vežejo na določeno situacijo in ustvarjajo blokade. A hkrati prav zaradi njih na koncu rastemo in se razvijamo.

Srce je most do naše duše in deluje skladno z umom, telesom in dušo. Vsak njegov utrip nosi informacijo, ki vpliva na čustva, naše zdravje in doživljanje zemeljskih izkušenj. Naučiti se morate ljubiti sebe brez obsojanja, kajti ko to počnete, se vzbujata krivda in potreba po kaznovanju, zaradi česar izgubite osredotočenost na ljubezen. Svoboda je vibracija odpuščajočega srca. Srce kot sel duše lahko obide um, razblinja našo navezanost na pretekle travme in nas osvobaja.

Spoštujte se in imejte radi, da boste lahko imeli radi druge. Ko dojemate sebe kot dušo, se boste morali ljubiti. Ali pa morda vaše negativne misli blokirajo vašo sposobnost sprejemanja ljubezni? V tem primeru morate osvoboditi srce jeze, skrbi in strahu. Nič več ne sprejemajte teh čustev, naj ne prevladujejo v vašem življenju. Strah je energija, ki nas omejuje, ljubezen pa osvobaja. Prinaša občutek miru in zdravljenja. In ko občutite ljubezen, hvaležnost in sočutje, to blagodejno vpliva na vse vaše bitje. Vedno se lahko nečesa bojite, a prav tako lahko vedno najdete način, kako se vrnete v ljubezen. Le če boste strah zamenjali z ljubeznijo, boste lahko rasli.

Neravnovesje srčne čakre, zaprto srce lahko povzroči težave s krvjo, timusom in imunskim sistemom, nezmožnost uravnavanja čustev, nihanje iz ene skrajnosti v drugo in srčna obolenja, pravijo guruji.