Strah je rušilna sila

V ČASU Zemljine preobrazbe imamo možnost velikega preskoka v človeški evoluciji. Čeprav nas želijo vladajoče elite ohraniti v starem, jih lahko razorožimo z odpiranjem srca, tako da imamo radi sebe in drugim pokažemo, da imamo tudi njih. Srce se potem samo od sebe odpre. Za to se je treba zgolj odločiti in pogumno storiti, pravijo duhovni učitelji, ki prav tako opozarjajo, da množični izbruh strahu lahko naredi nepopravljivo škodo Zemljinemu procesu preobrazbe, zato moramo ohraniti upanje in notranji mir.

Kolektivni strah je močna, izjemno rušilna sila, zato zavestno gojimo zaupanje v božanski namen naših življenj in bivanja na Zemlji, pravijo guruji in dodajo, da je volja do prečiščevanja pogoj za razbremenitev, saj so naša telesa pogosto preobremenjena z zastarelimi negativnimi informacijami. Življenje nam samo pokaže, kje se v našem vsakdanu skrivajo zastareli miselni vzorci ali travme preteklih polomov. Predvsem pa ne sprejemajte nekritično vsega, kar priteka od zunaj, z raznih omrežij, da si ne nalagate še novih bremen, svarijo tudi pred brezumnim razmahom tehnologije, ki zmanjšuje možnost, da živimo celostno.

Imejmo radi sebe in drugim pokažimo, da imamo tudi njih. FOTO: Aaronamat/Getty Images

Vsak se odloča sam

Ljudje pozabljamo, da smo tu zato, da smo ustvarjalni, ne pa, da skrbimo, da bi drugi kot sužnji delali za nas. Vsakdo od nas ima roke, znanje in intuicijo srca – zato delajmo, ustvarjajmo, da bi notranje rasli in bili srečni, pozivajo. S spremembami na Zemlji se namreč bližamo pragu edinstvenega vesoljnega portala, ki vsakemu omogoča, da se svobodno odloča, kakšna bo njegova osebna in posledično globalna prihodnost.

Vladajoče elite vseh vrst se tega trenutka bojijo, ker bi morale sestopiti iz svojih ideologij in se odpovedati presežkom v bogastvu in moči. Zato spodbujajo širjenje strahu med ljudmi in s tem preprečujejo, da bi nam trenutek prehoda omogočil srečo in svobodo. Rešitev je vztrajanje v svoji celoviti navzočnosti in ustvarjalnosti. Srce kot kozmični generator nas lahko dvigne na drugo raven obstoja in nam omogoči, da gremo skozi ogenj, ne da bi se opekli. Uspešno se razvijamo, če smo se pripravljeni soočati z izzivi vseh vrst, tudi izrazito negativnimi.

Dva svetova

Svet se že energijsko deli na dva vzporedna svetova, čeprav se tega še ne vidi, saj živimo še v obeh, tako da skačemo sem ter tja. A še vedno se lahko odločimo za boljšo možnost – sedemo na svetlobni vlak ter se premaknemo v sfero Zemlje, za katero je značilna prihodnja in že zdaj navzoča kakovost življenja na višjo potenco.

Končni cilj je namreč ustvariti večdimenzionalno Zemljo, kjer prevladujeta mir in sožitje z vsemi bitji, na kateri skupine duš v istem prostoru najdejo pogoje za razvoj, pri tem pa jih raznolikost ne ločuje, ampak povezuje. Duše, ki niso na svetlobnem vlaku, gredo lahko tako v tisto dimenzijo, kjer se bodo osvobodile vzorcev in se preobrazile v bitja miru.