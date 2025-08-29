POTEŠIMO ČUSTVENO LAKOTO

Stoodstotno čustveno zrele osebe ni

Praznino se moramo naučiti zapolniti sami.
Fotografija: Pretirano čustvena oseba se mora obrniti k sebi. FOTO: Triocean/Getty Images
Pretirano čustvena oseba se mora obrniti k sebi. FOTO: Triocean/Getty Images

M. B. Z
29.08.2025 ob 13:23
M. B. Z
29.08.2025 ob 13:23

Pretirano čustvena oseba se mora obrniti k sebi, namesto da se ves čas trudi čustveno zadovoljiti druge, pravijo psihologi. Ves čas je sočutna rešiteljica vseh okoli sebe, a hkrati hoče povračilo za svojo dobroto, nato pa je razočarana, ker je ne dobi. V hlastanju po čustveni zadovoljitvi je lahko tudi sebična - želi namreč, da imajo drugi čas zanjo, želi si pozornosti.

Vprašati se mora, kaj ji manjka v sebi, ter to potešiti sama pri sebi. Zavedati se mora, da ji nihče ne more dati tako veliko, kot potrebuje, in dokler ne predela te čustvene lakote v sebi, bo vedno znova razočarana zaradi ljudi v okolici. Zadovoljstvo od zunaj se namreč ne nalaga, ampak izgine, že čez pol ure nam spet nekaj manjka in si želimo, da drugi poskrbijo za naše potrebe. Pretirano čustvena oseba torej počne stvari, za katere je ni nihče prosil, potem izstavi račun za to, ker je v njej toliko ran in praznine, ki je ne zna zapolniti sama.

Stoodstotno čustveno zrele osebe sicer ni, kajti na vsebine iz podzavesti vedno reagiramo čustveno - od naše čustvene zrelosti pa je odvisno, kako močno. Občutek naše notranje moči temelji na občutju lastne vrednosti, pomembnosti, svobode, pripadnosti, zaupanja, pristnosti. Pri čustveno zreli osebi je to usklajeno. Ko je v čustveni stiski, npr. ob smrti bližnjega, zaniha proti čustveni občutljivosti, a se nato spet vrne na sredino. Ko pride v naporno situacijo, pa postavi meje brez čustvenega naboja.

