Štirje najuspešnejši znaki kitajskega horoskopa

Uspeh v življenju je odvisen od mnogih pogojev, eden od njih je očitno datum rojstva oziroma astrološko znamenje posameznika.

Kajti verjeli ali ne, več raziskav je pokazalo, da je večina izjemno uspešnih oziroma premožnih posameznikov v svetovnem merilu rojenih v štirih astroloških znakih kitajskega horoskopa.

Eno od njih so izvedli pri publikaciji Forbes, kjer so 400 najpremožnejših zemljanov razdelili po znakih kitajskega horoskopa in dokazali isto, kar so pred njimi s podobno študijo odkrili v svetovalnem podjetju Wealth-X: med najuspešnejšimi je največ rojenih v znamenju zmaja, sledijo še trije:

Zmaj: leto rojstva 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

To so močni, inovativni in karizmatični posamezniki. So dominanti, ambiciozni ter se zato odlično znajdejo v vlogi direktorjev, ustanoviteljev podjetij ali politikov. Ker premorejo izjemen šarm, zlahka vodijo množice in ekipo, s katero delajo, proti uspehu.

Res je sicer, da so kdaj tudi vročekrvni in impulzivni, včasih že kar agresivni ter arogantni. Težijo k popolnosti, prepričani so v svoj prav in nikoli ne opuščajo zadanih ciljev. So borbeni in odločni in zato velikokrat uspešni.

Med takšnimi zmaji sta bila soustanovitelj Microsofta Paul Allen in soustanovitelj Intela Gordon Moore.

Podgana: leto rojstva: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Šarmantne podgane so zelo duhovite in razumejo človeško naravo, zaradi česar lahko na nevsiljiv in neagresiven način vplivajo na druge.

So izjemno ekstrovertirane, v družbi priljubljene, simpatične, ob tem so rojeni v tem znaku predani delu, kreativni, premorejo veliko domišljije, so pogumni in znajo predstaviti svoje ideje tako, da so zanimive za vse.

Imajo sicer tudi manj prijetne lastnosti, ena od njih je, se do premoženja ne dokopljejo vedno na najbolj poštene načine, sporne prakse jim niso tuje, drugim se zato včasih zdijo malce zlobne, a v resnici so dokaj darežljive in premoženja nikoli ne kopičijo le zase, temveč ga nesebično delijo z vsemi, ki so jim blizu.

Nekaj najbolj znanih podgan:

Cristiano Ronaldo, Katy Perry, direktor Appla Tim Cook, Eminem in Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Bivol: leto rojstva 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Bivoli so zanesljivi in predani posamezniki, ki se na karierni lestvici pomikajo proti vrhu s pomočjo trdega dela, poštenega odnosa do vseh in se ne poslužujejo spornih praks.

Ne bojijo se izzivov, znajo prepoznati in zgrabiti ponujene priložnosti, vendar so potrpežljivi in premišljeni ter se nikoli v nove avanture ne podajo brez razmisleka.

Bivoli cilje dosegajo s svojo konsistentnostjo, predanostjo, trudom in pridnostjo. Bolj kot na instinkte se zanašajo na razumsko presojo, vedno imajo načrt, ki je posledica razmisleka in pogleda z več možnih plati.

Za razliko od zmajev niso manipulativni, so pa malce togi in trmasti. Niso vedno najbolj zanimiva družba, a so po zaslugi lastnosti velikokrat deležni uspeha, ki je plod trdega dela.

Barack Obama, Michael Phelps, George Clooney so le nekateri znani in uspešni, rojenih v tem znaku.

Koza: leto rojstva 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Osmo znamenje, rojene v njem torej označuje število blagostanja in ugodja. Koza je najbolj kreativno znamenje kitajskega horoskopa.

Rojenim v tem znaku je v zibelko položena umetniška žilica, so očarljive in prijazne osebe, zelo vedoželjne in v življenju ne odnehajo, dokler ne odkrijejo res tistega pravega svojega talenta.

Ne premorejo ravno voditeljskih sposobnosti, ne delujejo dobro znotraj skupine ali večjih družb, so pa uspešni na umetniških področjih, kjer lahko izražajo sebe.

Med znanimi kozami tako najdemo Jane Austen, Micka Jaggerja, Julio Roberts, Roberta De Nira in Eda Sheerana, piše Lifestyleasia.