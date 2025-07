Štirje astrološki znaki bodo obogateli do 12. julija, eden naj igra igre na srečo

Sodeč po napovedih astrologov, bo položaj planetov nakaterim astrološkim znakom bolj ustrezal, zato bodo do 12. julija uspeli dodobra zaslužiti. Uran v Dvojčkih namreč prihaja z namenom, da trajno spremeni način, kako komuniciramo in sprejemamo informacije. Odhod Urana iz znamenja Bika napoveduje večjo stabilnost na finančnem področju in manj nihanj na borzi, kar je bilo značilno v zadnjih letih. Dober zaslužek se obeta Levom, Ovnom, Dvojčkom in Rakom.

Lev

Mars v Devici vam prinaša zanesljiv dotok denarja preko samostojnih dejavnosti. Zaradi tega je to ugoden čas za zaslužek, še posebej če opravljate delo, kjer so pomembni detajli.

Oven

Venera v Dvojčkih vam prinaša manjši dobiček. Pričakujete lahko nove pogovore glede denarja, zato je možno izboljšanje finančne situacije.

Dvojčka

Jupiter osvetljuje vaše finančno področje, zato lahko pričakujete napredek na področju denarja. Raki so lahko odlični sodelavci pri finančnih zadevah.

Rak

Ste eno najsrečnejših znamenj – denar vam bo prihajal z vseh strani. Počasi, a zanesljivo bo Jupiter v vašem znamenju začel prinašati srečne okoliščine v zvezi z denarjem.