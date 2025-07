Številke za srečen zakon: tistim s številko 8 je seks zelo pomemben

Numerologi pravijo, da lahko številka, ki označuje datum vajine poroke, veliko pove o vajinem zakonu. Izračunate jo tako, da seštejete posamezne številke v datumu. Na primer: 30. 9. 2017: 3 + 9 + 2 + 1 + 7 = 22, 2 + 2 = 4.

Če je vajina številka 1, sta ljubeč in predan par, vajina ljubezenska zgodba je zelo romantična. Skrivnost vajinega uspeha je v prilagodljivosti in razumevanju.

Če je 2, mogoče eden od partnerjev ni dovolj zrel, vendar obema veliko pomeni družina. Ključ do uspeha je to, da verjameta drug v drugega.

Veliko se ukvarjata s tem, kaj si o vajini zvezi mislijo drugi, če je vajina številka 3. Če je na vajini poroki deževalo, to prinaša še bolj srečen zakon. Skrivnost vajinega uspeha je v sprejemanju drug drugega.

Ko je vajin zakon za vaju svet

Štiri je številka zvestobe do groba. Sta popolna partnerja in skupaj lahko dosegata neslutene uspehe in imata skupaj rada lepe stvari. Ključ do popolnega zakona je previdnost z denarjem.

Ob številu 5 vsak zase potrebujeta veliko časa, za vaju je zelo pomembna tudi komunikacija in zakon zagotovo ni dolgočasen. Skrivnost uspeha so skupna potovanja in nova doživetja.

S 6 je vajin zakon za vaju svet in naredila bosta vse, da bo popoln, vedno lahko računata drug na drugega. Ključ do uspeha je v spoštovanju in predani ljubezni drug do drugega.

S sedmico je vajino življenje polno presenečenj in nenadnih preobratov in ovir, ki jih morata preskakovati. Skrivnost uspešnega zakona pod to številko je v prilagodljivosti.

Z 8 je zelo pomemben del vajinega zakona seks, kot zakonca sta nerazdružljiva, veliko jih ima tudi skupni posel. Ključ do uspeha je vztrajnost.

Z 9 vaju veže neustavljiva privlačnost in ni ovire, osebe ali razdalje, ki bi vaju držala narazen. Zelo sta si predana in zvesta. Skrivnost vajine sreče je to, da zelo dobro poznata drug drugega.