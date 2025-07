Števila v datumu rojstva, ki lahko prinesejo veliko bogastvo

Numerologija uči, da so nekatera števila močno povezana z osebnim razvojem, notranjo močjo in finančnim uspehom.

Če imate v datumu rojstva katero od sledečih se vam, čeprav ga morda še ni na vidiku, na finančnem področju obeta uspeh.

Število 1

Predstavlja vodenje, spodbudo in neodvisnost.

Osebe z njim v datumu rojstva so pogosto rojeni voditelji, pripravljeni tvegati in stopati po poti, katere še nihče ni ubral.

Njihova odločnost in ambicioznost jih pogosto pripeljeta do poslovnega in finančnega uspeha.

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

Število 4

Simbolizira stabilnost, organiziranost in disciplino.

To so lastnosti, ki omogočajo počasen, a zanesljiv finančni napredek.

Ljudje s tem številom so pogosto delavni, odgovorni in zanesljivi, torej imajo lastnosti, ki so odlična podlaga za uspešno kariero.

Pogosto premorejo intuicijo, ki jim pomaga pri sprejemanju pravih odločitev, kar se nedvomno odraža tudi na materialnem stanju.

Število 8

Čeprav prinašata enka in štirica veliko pozitivnega, velja število osem za, z vidika denarja, moči in uspeha, najmočnejše.

Ljudje z njim v rojstnem datumu so pogosto že naslova dediščine finančno preskrbljeni, ali pa znajo poskrbeti, da denar dela zanje.

FOTO: Iryna Imago/Shutterstock

Znajo kupovati poceni in prodajati drago ter neredko živijo od najemnin ali drugih donosnih naložb, piše 24sata.hr.