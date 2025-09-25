Ste rojeni v napačnem času? Preverite svojo idealno ero po horoskopu

Katera era ustreza tvojemu horoskopskemu znaku? Nekateri sodijo v renesanso, drugi so hipiji po duši, tretji živijo v pravem času. Vsako stoletje, pa tudi vsaka desetletja imajo svoj duh in svoje vrednote. Kateri generaciji ste bližje? Ste rojeni v napačnem času?

Ste kdaj pomislili, da ste pravzaprav rojeni v napačnem obdobju? Si predstavljate, da bi plesal na cesarskem plesu? Ali bi raje živel v času znanstvenega in tehnološkega razcveta – skupaj z največjimi umi človeštva? Astrologi pravijo, da ima vsak znak svojo ero. Poglej, kam vas uvrstijo.

Oven

Ovni, vi impulzivni uporniki, bi se najbolje počutili v 60. letih prejšnjega stoletja – v dobi hipijev in rockerjev, idealizma in uporništva. To je popolna slika Ovna: vedno izziva, a vedno pristane na vrhu.

Bik

Biki ste trmasti in včasih nepopustljivi – zato živite v pravem času. Današnji svet, ki se spreminja iz sekunde v sekundo, vas izziva, da se borite za svoje vrednote in pri tem ostanete mirni.

Dvojčka

FOTO: Getty Images

Dvojčki ste otroci informacijske dobe. Ljubite komunikacijo, nove stike, povezovanje. Ste odlični govorci in neumorni pripovedovalci. Vaša era so 90. leta – čas računalniškega razcveta.

Rak

Raki sodite v romantiko začetka 19. stoletja. Poezija, ki opeva naravo, čustva in skrivnostno, se ujema z vašo notranjo občutljivostjo in duhovno povezanostjo z ljudmi.

Lev

Levi ste otroci burnih evropskih 20. let prejšnjega stoletja, ko je vsakdo želel sijati v središču pozornosti. To je bilo zlato obdobje – s poudarkom na lastni vrednosti in spolnosti. Čeprav se je končalo z veliko depresijo, Levi o tem ne želijo razmišljati.

Devica

Device ste srčno predane razsvetljenstvu. Iščete večne resnice, želite razumeti vesolje in tehnološki napredek. Tako kot v vsakdanjem življenju analizirate in iščete višji smisel.

Tehtnica

Tehtnice se najbolje počutite v 50. letih 20. stoletja, po vojni. To je bil čas odločitev, miru in diplomacije, da bi preprečili nov spopad. S svojo uravnoteženostjo in premišljenostjo bi blestele prav tam.

Škorpijon

Škorpijoni sijete v 70. letih 19. stoletja – v zori impresionizma. Tako kot prve impresionistične slike ste tudi vi divji in strastni, prekipevajoči od čustev, a hkrati globoki in skrivnostni.

Strelec

FOTO: Getty Images

Strelci sodite v realizem 19. stoletja. Ta je razkrival novo plat znanega, spodbujal radovednost in iskanje iskrenih odgovorov. To je prava era za vedoželjne in raziskovalne Strelce.

Kozorog

Kozorogi ste doma v viktorijanski dobi sredine 19. stoletja. Spoštujete tradicijo, hierarhijo in družinske vrednote. V svetu, kjer šteje status, bi se počutili kot doma.

Vodnar

Vodnarji, vi ste otroci znanstvene revolucije 17. stoletja. To je bil čas teleskopa, matematične analize in zakonov gibanja – čas, ko se je človeštvo naučilo širše gledati na svet. In prav tako gledate nanj vi.

Ribi

Ribe ste rojene za renesanso 16. stoletja, v čas Leonarda da Vincija. Radi se izražate skozi introspekcijo, občutite povezanost s svetom in ustvarjate. V tej eri bi postali veliki umetniki, poroča sensa.mondo.rs.