Ste rojeni v napačnem času? Preverite svojo idealno ero po horoskopu

Katera era ustreza tvojemu horoskopskemu znaku? Nekateri sodijo v renesanso, drugi so hipiji po duši, tretji živijo v pravem času. Vsako stoletje, pa tudi vsaka desetletja imajo svoj duh in svoje vrednote. Kateri generaciji ste bližje? Ste rojeni v napačnem času?
Ste kdaj pomislili, da ste pravzaprav rojeni v napačnem obdobju? Si predstavljate, da bi plesal na cesarskem plesu? Ali bi raje živel v času znanstvenega in tehnološkega razcveta – skupaj z največjimi umi človeštva? Astrologi pravijo, da ima vsak znak svojo ero. Poglej, kam vas uvrstijo.
Ovni, vi impulzivni uporniki, bi se najbolje počutili v 60. letih prejšnjega stoletja – v dobi hipijev in rockerjev, idealizma in uporništva. To je popolna slika Ovna: vedno izziva, a vedno pristane na vrhu.
Biki ste trmasti in včasih nepopustljivi – zato živite v pravem času. Današnji svet, ki se spreminja iz sekunde v sekundo, vas izziva, da se borite za svoje vrednote in pri tem ostanete mirni.
Dvojčki ste otroci informacijske dobe. Ljubite komunikacijo, nove stike, povezovanje. Ste odlični govorci in neumorni pripovedovalci. Vaša era so 90. leta – čas računalniškega razcveta.
Raki sodite v romantiko začetka 19. stoletja. Poezija, ki opeva naravo, čustva in skrivnostno, se ujema z vašo notranjo občutljivostjo in duhovno povezanostjo z ljudmi.
Levi ste otroci burnih evropskih 20. let prejšnjega stoletja, ko je vsakdo želel sijati v središču pozornosti. To je bilo zlato obdobje – s poudarkom na lastni vrednosti in spolnosti. Čeprav se je končalo z veliko depresijo, Levi o tem ne želijo razmišljati.
Device ste srčno predane razsvetljenstvu. Iščete večne resnice, želite razumeti vesolje in tehnološki napredek. Tako kot v vsakdanjem življenju analizirate in iščete višji smisel.
Tehtnice se najbolje počutite v 50. letih 20. stoletja, po vojni. To je bil čas odločitev, miru in diplomacije, da bi preprečili nov spopad. S svojo uravnoteženostjo in premišljenostjo bi blestele prav tam.
Škorpijoni sijete v 70. letih 19. stoletja – v zori impresionizma. Tako kot prve impresionistične slike ste tudi vi divji in strastni, prekipevajoči od čustev, a hkrati globoki in skrivnostni.
Strelci sodite v realizem 19. stoletja. Ta je razkrival novo plat znanega, spodbujal radovednost in iskanje iskrenih odgovorov. To je prava era za vedoželjne in raziskovalne Strelce.
Kozorogi ste doma v viktorijanski dobi sredine 19. stoletja. Spoštujete tradicijo, hierarhijo in družinske vrednote. V svetu, kjer šteje status, bi se počutili kot doma.
Vodnarji, vi ste otroci znanstvene revolucije 17. stoletja. To je bil čas teleskopa, matematične analize in zakonov gibanja – čas, ko se je človeštvo naučilo širše gledati na svet. In prav tako gledate nanj vi.
Ribe ste rojene za renesanso 16. stoletja, v čas Leonarda da Vincija. Radi se izražate skozi introspekcijo, občutite povezanost s svetom in ustvarjate. V tej eri bi postali veliki umetniki, poroča sensa.mondo.rs.