Ste opustili svoje sanje? To lahko pomeni samo eno

Se vam zdi, da ne sledite svojim sanjam? Psihologi ugotavljajo, da to lahko pomeni samo - da ste odrasli. Se spominjate časa, ko ste izbirali študij? Odločitev se je zdela logična, podpirala je vaše dobre lastnosti ter vam dajala možnosti za obetavno prihodnost. Gotovo ste verjeli, da lahko dosežete vse - odkrijete zdravilo za bolezni, napišete knjigo, postanete znani, odprete svoj studio ... Zdelo se je, da ni meja za vašo kreativnost in prodornost. Toda življenje se ni odvilo v tisto smer. V resnici so vas zavrnili, ko ste po diplomi zaprosili za sanjsko službo, ter pristali na delu, ki ni povezano s smerjo študija.

Strokovnjaki trdijo, da prav to pomeni odraslost, in sicer oženje možnosti, idej in predstav v eno samo pot. Sanje moramo omejiti, ker je to praktično, saj nam omogoča finančno trdnost in varnost. Odraslost pomeni dokončno oblikovanje naših romantičnih hrepenenj in ukrotitev spontanih nagibov instinktov – nič več sladoleda za večerjo, nočnega veseljačenja in svobodne spolne prakse, zdaj najprej pomislite na posledice ter ocenite stopnjo tveganja.

Toda odrasli naj bi uživali v tem omejevanju možnosti, preobrazbi v gotovost ter ustvarjanju reda. Čeprav moramo opustiti določene stvari, nas čakajo višji cilji – otroci, kariera, nepremičnina …

Zakaj torej odraslost tako pogosto zveni kot izdaja mladostnih upov in sanj? In zakaj mnogi odrasli opisujejo svoje življenje kot neizpolnjeno? Se spominjate, kolikokrat se na svojem delovnem mestu vprašate, ali je to tisto, za kar ste študirali?

V mladosti se je zdelo vse mogoče. FOTO: Fcscafeine/Getty Images

Na srečo obstaja še en način za presojo odraslosti. Psihologi so ugotovili, da na koncu pristanemo pri delu, ki zajema drugo najboljše znanje, sposobnost ali lastnost, ki jo premoremo in za katero smo usposobljeni. Ne gre toliko za izbiro druge dejavnosti kot za poklic, ki smo ga želeli takoj za svojo prvo izbiro. Razlog je, da tisto, kar smo si vedno želeli, ni bilo tudi najbolj praktično, hkrati smo idejo o neprehojeni poklicni poti potrebovali. Dajala nam je dovoljenje za sanjarjenje o prihodnosti. Upanje pa je oblika sreče, prav tako kot optimizem.

Zato lahko tudi z mesta, kjer ste pristali, posežete po zvezdah. Občasno pobrskajte po internetu za sanjsko službo ali se pozanimajte o njej, da ohranjate fantazijo pri življenju. Dokler obstaja, namreč deluje. Daje vam občutek, da so vse poti odprte in želje še niso prizemljene v realnost.

Podobno se lahko dogaja v partnerstvu. Ste samski, ker imate raje nikogar kot nekoga ter vam neomejeno upanje omogoča vizijo o popolnem nekom? Iščete partnerja, ki ima lastnosti, po katerih ste hrepeneli, ko ste bili mladi, ki omogoča svobodo in povezanost hkrati ter uresničuje vaše mladostno hrepenenje.

Naš mlajši jaz nas zasleduje skozi življenje, nenehno zahteva razlage za naše odločitve ter primerja sedanjost z nekdanjimi scenariji. Dobra novica je, da so te oblike nas samih tudi motivatorji za prihodnost. Brusijo nas, preizkušajo in nam vztrajno prigovarjajo, po katerih ciljih naj posežemo.