Ste med njimi? To so najbolj zavistni astrološki znaki

Zavist, čeprav se ji včasih ni mogoče upreti, saj je del naše narave, ni lepa lastnost in na svoj način razkriva naše skrite strahove, želje ali negotovosti. A če jo nekateri lahko obvladujejo in se pri njih pojavi le izjemoma, so na drugi strani takšni, ki drugim zavidajo čisto vse.

Najbolj zavistne astrološke znake izdaja zodiachelps.com.

Škorpijon: Intenzivni tekmovalec

Zavist pri škorpijonu gori kot ogenj in lahko kali jeklo ali vse spremeni v pepel.

Njegova strast je globoka, zvestoba neizmerna, a ravno zaradi te intenzivnosti so rojeni v tem znaku posesivni, ljubosumni in zavistni.

Ko se počutijo ogrožene, se zavist pokaže kot silovita in neustavljiva sila.

Škorpijon se rad primerja z drugimi: ne iz negotovosti, ampak z namenom ostati korak pred vsemi ostalimi. Če zna to energijo obvladati, ga popelje do veličine. Če mu uide izpod nadzora, lahko vse okoli sebe uniči.

Za škorpijona zavist ni površinska, je globok odraz potrebe po zaupanju in čustveni varnosti.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Lev: Tisti, ki potrebuje pozornost

Lev si ne le želi pozornosti, on jo potrebuje.

Uživa v občudovanju, če pa kdo drug zasede oder, se vanj tiho prikrade zavist. Ne iz zlobe, temveč iz globoke potrebe po tem, da ga drugi vidijo in cenijo.

Zavist jih lahko potre, a še pogosteje jih žene naprej. Namesto da bi se lev zaradi nje pogreznil v občutek manjvrednosti, mu služi kot navdih za ustvarjalnost in drznost.

V najboljšem primeru zavist pretvori v motivacijo, kajti on je rojen, da sije.

FOTO: Shutterstock

Bik: Želja po varnosti in stabilnosti

Za bika je varnost nuja, ne zgolj udobje.

Ker si nenehno prizadeva za stabilno in urejeno življenje, je še posebej občutljiv, ko nekdo drug doseže več ali hitreje od njega samega.

A bik se ne ujame v zavist, to čustvo raje spremeni v tiho odločnost in trdo delo, ki ga dolgoročno pripeljeta do uspeha.

Za bika je zavist izziv in pogoj za grajenje še močnejših temeljev.

FOTO: CarlosDavid/Shutterstock

Kozorog: Tihi tekmec

Kozorogova ambicija je kot gora: raste počasi, a je neomajna.

Želi si spoštovanja in dosežkov, zato ga uspeh drugih, zlasti če je dosežen z manj truda, lahko zmoti, kar pa le redko pokaže. Zavist raje preoblikuje v tiho motivacijo.

Kozorog ne deluje impulzivno, on igra na dolgi rok. Vsak trenutek zavisti spremeni v natančno načrtovan korak naprej. Njegova potrpežljivost in vztrajnost ga na koncu vedno pripeljeta do cilja.

Za kozoroga zavist ni motnja, je načrt za uspeh v prihodnosti.

FOTO: Shutterstock

Oven: Neustavljivi borec

Ko oven vidi, da je nekdo pred njim, se njegov notranji ogenj razplamti.

Rojen za zmago zavist občuti kot izziv, vendar le za kratek trenutek, ta občutek hitro spremeni v pogum in akcijo.

Zavist ga ne ustavi, daje mu zagon za naprej. Naj bo na področju kariere, ljubezni ali življenja, oven ne prenese drugega mesta. Vsaka iskrica zavisti je začetek njegovega novega podviga.

Zanj ta občutek ne pomeni konca, temveč začetek poti do naslednje zmage.