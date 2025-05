Ste med njimi? Štirje najpametnejši astrološki znaki

Očitno je bister um povezan tudi z datumom rojstva. Astrologi namreč pravijo, da so med vsemi znaki zodiaka štirje takšni, ki po inteligenci prekašajo vse ostale.

Kateri so to? Odgovore ima portal Best Life.

Dvojček

Dvojčki z lahkoto osvajajo nova znanja, zato ni presenetljivo, da sodijo na ta seznam. Kot zračno znamenje nenehno iščejo informacije iz različnih virov in imajo vedno pripravljen odgovor na vprašanja ali pojasnilo za razno razne zadeve.

»Ne glede na to, ali gre za duhovito opazko ali za rešitev nečesa, mentalna spretnost dvojčkov in njihova sposobnost, da hkrati vidijo več možnih izidov, je njihova velika prednost,« pravi astrologinja Jill Loftis.

FOTO: Deagreez/gettyimages

Strelec

Ljudje, rojeni v znamenju strelca, so vedno pripravljeni na nove izzive in izkušnje.

»Ti so pri njih vir modrosti, zato pogosto najdejo genialne rešitve,« razlaga Loftisova.

Strelci veljajo za filozofe zodiaka. Kot ognjeno znamenje imajo izjemno žejo po znanju in odkrivanju sveta. Inteligenco želijo uporabiti za dobre, širše namene.

FOTO: Jacob Lund/Gettyimages

Škorpijon

To znamenje je izjemno preudarno in ima poseben pogled na življenje: izstopa po svojem edinstvenem načinu razmišljanja, pojasnjuje astrolog Ryan Markard.

Dodaja, da so škorpijoni pogosto tri korake pred drugimi: »Velikokrat opazijo skrita dejstva, ki jih ostali spregledajo, zato tudi hitreje najdejo odgovore in rešitve,« je povedal.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Zaradi izvirnega načina razmišljanja so vodnarji velikokrat označeni za čudne in nenavadne.

Njihova inteligenca ni opazna na prvi pogled, vendar so običajno vsaj en korak pred večino. To zračno znamenje razmišlja hitro in druge brez težav prehiti v razpravah ali analizah.

»Čeprav je njihov prvi vtis drugačen, je oster um vodnarjev izjemno kritičen in izviren pri iskanju rešitev,« še dodaja Markard.