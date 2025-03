Ste med njimi? Ta štiri znamenja v marcu čaka velika sreča v ljubezni

Marec je še čisto svež in nekaterim astrološkim znakom prinaša pravo ljubezensko čarovnijo polno strasti, spogledovanja in romantičnih trenutkov.

Zvezde bodo posebej naklonjene tistim, ki se bodo pripravljeni prepustiti čustvom in bodo znali uživati v ljubezenskih avanturah.

Če ste med srečneži, se pripravite na metuljčke v trebuhu, vroče poglede in iskrice, ki jih ne boste pozabili. Tukaj so štiri znamenja, ki jim marec prinaša ljubezensko pravljico.

Oven

Ovni boste v marcu izžarevali neustavljivo energijo, ki bo pritegnila mnoge poglede. Vaša strastna narava bo v polnem zamahu, nova poznanstva in vznemirljive priložnosti za spogledovanje bodo kar deževale.

Če ste že v zvezi, bo vaš odnos dobil novo mero strasti in dinamike. Samski ovni imate velike možnosti, da spoznate nekoga, ki vam bo popolnoma zmešal glavo.

To je mesec, ko se boste počutili zaželene, pogumne in pripravljene na romantične avanture.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Dvojčki boste v marcu neustavljivi, šarmantni in polni samozavesti, kar vam bo prineslo številne oboževalce. Vaša komunikacija bo na vrhuncu, spogledljivi pogovori pa bodo zlahka prešli v nekaj resnejšega.

Tisti, ki ste v zvezi, boste uživali v sveži in vznemirljivi energiji s partnerjem.

Samski: nepredvidena srečanja in spontana poznanstva vas lahko odpeljejo do nepozabnih ljubezenskih trenutkov.

To je idealen čas, da se sprostite, prepustite in uživate v pozornosti, ki jo prejemate.

FOTO: Gettyimages

Lev

Marca boste središču pozornosti, vaša karizma in seksapil bosta neustavljiva.

Če ste samski, pričakujte veliko oboževalcev z vseh strani, nekdo poseben bi lahko vstopil v vaše življenje in vas osvojil na prvi pogled.

Za leve v zvezi bo to obdobje intenzivne strasti in poglabljanja odnosa. Vaše ljubezensko življenje bo postalo kot film, polno romantičnih gest in strastnih trenutkov.

Vse, kar morate storiti, je, da se prepustite in uživate v tej ljubezenski čarobnosti.

FOTO: Tatsiana Volkava/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice boste v marcu žarele s posebno energijo, zaradi katere boste neustavljive. Vaša naravna potreba po romantiki in ljubezni bo še posebej izrazita, zato bo ta čas prinesel veliko spogledovanja ter tudi resnejših čustev.

Če ste samski, vas lahko nekdo popolnoma nepričakovano osvoji in vam pričara že skoraj pozabljen občutek. Tehtnice v zvezi boste doživele čustveno prenovo in se počutile ljubljene bolj kot kadarkoli.

Marec je vaš mesec za ljubezen, izkoristite ga, priporoča Glossy.hr.