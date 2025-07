Ste med njimi? Največji mamini sinčki rojeni v teh astroloških znakih

Eden od namenov astrologije je razumevanje različnih odnosov, v katere smo vsakodnevno vpeti: od ljubezenskih, prijateljskih, poslovnih do družinskih.

Astrologi pravijo, da zvezde lahko veliko povedo tudi o tistem med mamo in sinom. Nekateri astrološki znaki so posebej znani po čustveni in globoki povezanosti z materjo ter praktično ne zmorejo prerezati popkovine. Preprosto jim rečemo mamini sinčki, ti po pisanju portala Žena.rs na tem seznamu vodijo.

Rak

Rak je vladar doma, družine in čustev. Njegova vladarica je Luna, simbol matere.

Moški rojeni v tem znaku že v zgodnjem otroštvu razvijejo močan občutek pripadnosti družini, mama pa je pogosto najpomembnejša oseba v njihovem življenju.

Je njihov steber, zavetje in čustvena opora. Tudi ko odrastejo, raki pogosto izbirajo partnerke, ki jih v nečem spominjajo na njihovo mamo.

FOTO: Gettyimages

Bik

Moški, rojeni v znaku bika, cenijo stabilnost, udobje in predvidljivost, torej lastnosti, ki jih pogosto povezujejo z materjo.

Odraščanje v toplem in varnem okolju jim vse življenje pusti močan pečat. Mama je največkrat prva oseba, h kateri se obrnejo po nasvet, njihov odnos do nje je poln spoštovanja in pozornosti.

Zvestobo, ki jo gojijo do matere, neredko prenesejo tudi na partnerske odnose.

FOTO: Olezzo/Gettyimages

Ribi

Ribe so čustvene, občutljive in intuitivne. Moški v tem znaku so skoraj telepatsko povezani z mamo.

Vidijo jo kot vir brezpogojne ljubezni. Ribe ne prenašajo grobosti in negotovosti, materin objem je zanje najvarnejši ščit pred resničnim svetom.

Ta navezanost jim lahko oteži popolno osamosvojitev, a so zaradi nje izjemno skrbni in sočutni sinovi.

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

Devica

Čeprav device na prvi pogled delujejo razumsko in zadržano, so moški, rojeni v tem znaku pogosto mentalno močno povezani z mamo.

Ona jim predstavlja vzor pri organizaciji, odgovornosti in disciplini. V znaku device rojen moški ima rad občutek urejenosti, ki ga je občutil v materinem domu, prav tam se pogosto počuti najbolj varnega.

Njeno mnenje zanj šteje največ in mamo pogosto vključi v pomembne življenjske odločitve.