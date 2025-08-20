OSEBNOSTNE LASTNOSTI

Ste komunikativni tip osebnosti? Potem je za vas značilno to

Nenehno mora biti obkrožen z ljudmi in v družbi, opremljen je z vsem, kar potrebuje odličen gostitelj.
Fotografija: Komunikativen tip zaznamujejo zgovornost, družabnost, energičnost. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
Komunikativen tip zaznamujejo zgovornost, družabnost, energičnost. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

M. B. Z.
20.08.2025 ob 15:45
M. B. Z.
20.08.2025 ob 15:45

Naš osebni prostor, naj gre za dom ali pisarno, razkriva, ali smo nevrotična, neurejena oseba, ki živi v ustvarjalnem kaosu, ali nepoboljšljiv romantik, nežna duša, ki se obdaja s spomini. Komunikativni tip osebnosti mora biti nenehno obkrožen z ljudmi in v družbi. Vse to odraža tudi njegov bivalni prostor.

V središču je seveda vedno prižgan računalnik, s katerim je povezan na več družbenih omrežij, na katerih je nenehno aktiven. Telefoni, tablice, radio, televizija, ogromno modernih naprav, zdi se, kot da ves čas piska in vibrira na vseh koncih.

Ker rad sprejema obiske, je gostitelj in v središču pozornosti, pri njem boste opazili veliko prostora, namenjenega druženju – fotelji, zunaj prostor za piknike … Opremljen je tudi z vsem, kar potrebuje odličen gostitelj – verjetno ima stojalo za vinske steklenice, luči z različnimi nastavitvami svetlobe, družabne igre – vse, kar se mu pomaga povezovati in družiti.

Ni pretirano pospravljeno, saj se s stvarmi ne ukvarja toliko kot z ljudmi, prav tako ne načrtuje kaj dosti vnaprej, toda povsod so obešene fotografije ljudi, ki mu veliko pomenijo, z različnih dogodkov. Njegova glasbena zbirka bo obsegala najrazličnejše zvrsti, veliko je glasne, plesne glasbe. Nima toliko knjig kot revij, v vsakem kotu pa lahko najdete kak športni pripomoček.

