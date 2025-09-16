Ste čustveno dovolj inteligentni?

Znak, da se na tem področju še lahko razvijate, je, da vam je zaradi vaših čustev pogosto nerodno in neprijetno in kljub jasnim dobrim namenom iščete zatočišče v avtomatskih odgovorih in pogosto pohlevni ustrežljivosti.

Če se s svojimi čustvi ne morete pošteno soočiti in priznati, da so močna in tehtna ne glede na to, kako dobra ali slaba so, jih lahko samo potlačite ali hlinite primeren odziv in jih ne morete koristno uporabiti. Kadar vam je nerodno, se spomnite na to, da so vsi ljudje bolj ali manj že občutili vsa čustva v življenju, zato niste bela vrana. Zadrževanje čustev lahko vodi v duševne motnje in telesne bolezni, zato je smiselno, da se jih naučite sproščati.

Če ste čustveno zreli

Če ste na čustvenem področju že delali, si morda vztrajno prizadevate, da bi bili gospodar lastnih čustev, a vseeno ste še kdaj nepremišljeni in nesočutni. Branite se pred nedostojnimi čustvi s hlinjenjem primernega odziva, toda nagibate se k temu, da v svoji glavi in mislih dajete prostor ljudem in rečem, ki so v vaši čustveni bazi podatkov že pretehtane in razumljene, ki jim zaupate in jih zato vedno znova uporabljate. Če je tako, čustvom – jezi, strahu, šibkosti, potrtosti, zaskrbljenosti –, čeprav se vam zdijo neprimerna, dopustite, da pridejo na plan v neškodljivem kontekstu, na primer ob poslušanju glasbe ali gledanju filma.

Če ste čustveno zreli, po drugi strani nimate težav s sprejemanjem in uporabo čustev, ko je to primerno, medtem ko ste hkrati sposobni zadržati razdiralne vzgibe v sebi. Zadovoljni ste s svojimi naravnimi odzivi, ki so ustrezni, in veste, kako jih najbolje usmeriti.