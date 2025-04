Starši naj se pripravijo na spočetje

Že med spočetjem in v času v maternici se nam naložijo podzavestni programi in omejitve, povezane s svojim telesom, a jih lahko spremenimo in vsebine iz podzavesti popeljemo v več svetlobe, povezanosti, ljubezni ter živimo v skladu z univerzalnimi zakoni. Vsi si želimo biti brezpogojno ljubljeni zaradi tega, kar smo.

Za bodoče starše pa je še posebno pomembno, da pozdravijo svoje čustvene rane, ki so nastale, ko so bili odrezani od svoje duše, svetlobe oz. boga, odkrijejo, zakaj trpijo, kaj lahko storijo, da bi imeli zdravega in srečnega otroka.

Čas od spočetja do zgodnjega otroštva je temelj za našo vseživljenjsko srečo, zdravje, dobro počutje, delovanje možganov, inteligenco. Vse se začne štiri mesece pred spočetjem, že tedaj morajo biti starši umirjeni in zavestni, pravijo duhovni učitelji. Z zavestno kreacijo se lahko pripravijo na spočetje, nosečnost, porod in starševstvo.

Če živiš nezavedno

Mnogo ljudi ni povezanih s svojim telesom, živijo zunaj njega, česar se pogosto začnejo zavedati, šele ko zbolijo. Ko gremo globoko vase, lahko odkrijemo tudi neprijetne reči, a naša naloga je, da ustvarimo sveto zvezo s svojim telesom, razumemo, da ves čas dela za nas, mi pa smo pogosto nespoštljivi do njega. Posebno bodoči starši naj zavestno razvijejo ljubeč odnos s telesom. Posledično bo cvetelo in se harmoniziralo z naravnimi ciklusi.

Vesolju ne moremo vsiljevati svoje volje, lahko pa prosimo za višje razvito dušo otroka. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Če živiš nezavedno, lahko pritegneš manj razvito dušo otroka po zakonu karme. Nekdo, ki dela na sebi, se osvobodi karme in ima več možnosti za razvito dušo. Ozaveščeni par se lahko obrne na svoj višji jaz in pove, da bi rad zgradil fizično, eterično, mentalno, čustveno telo za visoko razvito dušo. Vesolju sicer ne moreš vsiljevati svoje volje, lahko pa poveš, da si pripravljen duši ponuditi pogoje za razvoj. Taki otroci se spomnijo preteklih življenj, imajo duhovne vrednote, prinašajo na svet svetlobo in ljubezen, ki tudi starše porine v nadaljnji razvoj.

Po drugi strani je vse več travmatiziranih otrok, ki sledijo vzorcem staršev, kar odraža stanje človeštva, ki je na zelo nizki točki evolucije. Indijci temu pravijo kali juga. Čeprav mislimo, da smo najbolj razviti, se odvija bitka entitet svetlobe in teme. Zato je pomembno, da se starši zavedajo moči posvečenosti. V nevidnem svetu je to zakon, ki ga ne sme nihče kršiti. Če blagoslovijo spočetje, svojega otroka, je enako, kot bi postavili svetlobni stop znak temi.

Blagoslov je zelo močno orodje. Samo rečejo lahko, da je oseba, predmet, kraj posvečen svetlobi, božanskemu, nadangelu Mihaelu, višji sili, svetujejo guruji. Duša, ki jo mama nosi, je čista energija, s katero se želijo hraniti nevidna parazitska bitja z nižjo zavestjo, ki želijo posrkati življenje iz nje. Če vstopijo v otroka, lahko povzročajo težave. Tako gre lahko pri skupini današnjih otrok, ki so kot zombiji, tudi za entitete, nalepljene nanje.