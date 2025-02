Spustite želje v vesolje, potem se lažje uresničijo

Ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce svetuje, da oblikujte svojo željo ali namero, nato pa si predstavljajte, kot da je že uresničena, ter jo položite v helijev balon. Prerežite vrvico, s katero ga držite, ga spustite v nebo ter si predstavljajte, da ga je naslovnik prejel.

Prav tako lahko napišete prošnjo ali vprašanje, dilemo, s katero se ukvarjate, na list papirja in ga obredno zažgete. Predstavljajte si, da dim odnese vaše sporočilo v vesolje, ki vam bo v naslednjih dneh oziroma tednih ponudilo podporo in vodenje. Lahko pa svojo prošnjo napišete na listič, ga prepognete in zataknete na vejo drevesa.

Predstavljajte si, da ga veter odnese v vesolje oziroma k stvarniku, ki jo bo prejel in se nanjo odzval.