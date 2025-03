Spustite zakrčenost: upoštevajte, da se lahko zgodi tudi najboljša možnost

Če se znajdete v situaciji, ki vas vodi v občutek krča, strahu, panike, skrbi in nemoči, si lahko pomagate s preprosto psihološko tehniko. Umirite se in se vprašajte: Kaj je najslabši rezultat, dogodek, posledica, stanje, povezan s to situacijo?

Verjetno vam bo um naslikal kup grozljivih scenarijev. Nato pomislite, kako bi rešili zadevo, če bi se res zgodil kateri od njih. Vas je presenetilo, da ste tudi v najslabšem scenariju lahko našli povsem enostavne in smiselne rešitve za težavo, ki ste se je prej na smrt bali?

Zdaj se vprašajte še nekaj: Kaj bi bilo najboljše, kar se lahko izcimi iz te situacije? Pomembno je namreč, da se zavedate, da se lahko odvijeta tako najboljši kot najslabši scenarij in da tudi najslabši ni nerešljiv. Vdihnite, izdihnite, spustite in se prepustite dogajanju brez potrebe po nadzorovanju situacije.