Spustite preteklost, povezana je s strahom, ki blokira vašo pot do sreče

Preteklosti ne morete spremeniti, četudi o nečem nenehno premlevate ali se celo kaznujete zaradi vsega, kar ste naredili narobe, čeprav ne želite sprejeti, da je, kot je. Končano je. Edini način, da spustite bolečino preživetega, je, da spustite. Nihče in nič drugega ne more umiriti vašega razmišljanja.

Oklepanje preteklosti je pogosto povezano s strahom, ki blokira vašo pot do sreče. Namesto tega se osredotočite na ljubezen in razmislite, kaj lahko storite, da boste postopoma spet bolj zadovoljni.

Edina rešitev

Namesto tuhtanja, kaj ste ali niste storili, naredite nekaj tehtnega zdaj. Vpišite se na tečaj, pridružite se skupini, pojdite na delavnico. Pomagajte nekomu v stiski. Naj bodo sedanji dnevi tako polni in smiselni, da ne bo razloga za vztrajanje v preteklosti.

Kako doživljamo svet, je v glavnem rezultat tega, kako ga ponotranjimo. Namesto pripovedovanja dramatičnih zgodb o preteklosti, kako prizadeti ste bili in kako težko je bilo, odrinite čustva na stran in se osredotočite na naučene lekcije. To je vse, kar v resnici potrebujete od preteklosti. Pogosto se oklepamo stvari in ljudi, tudi ker nam je ob njih udobno. Vemo, kakšne občutke nam vzbujajo, ob njih smo zadovoljni in srečni. Upoštevajte pa, da je mogoče, da se boste počutili enako ob novih ljudeh in dogodkih. Edina rešitev, da ugotovite, je, da raziščete.