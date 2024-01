Spustite čustva

NE GLEDE na to, kako dobro vam gre, boste občasno v življenju soočeni z izgubo dragih vam stvari in ljudi in občutili bolečino zaradi tega. Toda na to ni treba gledati kot na nekaj slabega. Bolečina je neizogibna, trpljenje je odločitev. Spregovorite o svojih čustvih. Čutite jih, priznajte, izrazite in preobrazite. Četudi želite vztrajati v jezi, žalosti ali obupu, si prihranite bolečino in delajte z njimi.

Tudi če čustev ne morete izraziti osebi, ki jih je spodbudila, to ne pomeni, da jih morate požreti. Zapišite jih v dnevnik. Napišite pismo in ga sežgite. Vse, kar vam bo pomagalo spustiti.

Naša ultimativna želja je, da bi bili srečni in mirni. Tudi če čutite, da želite ostati jezni, si v resnici želite biti pomirjeni z dogodki. To pa je samo stvar zavestne izbire. Zato jo naredite. Doživite, cenite, uživajte v svojih doživetjih in spustite, da naredite prostor za novo izkušnjo. Ne bo vedno lahko, včasih se vam bo zdelo, da se želite okleniti ljudi in stvari, saj vam to daje občutek nadzora in varnosti. Lahko ste celo prepričani, da bi bili srečnejši, če se oprimete tistega, kar imate. Ne skrbite, tudi to je del človeške narave. Vedite le, da imate moč, da od trenutka do trenutka izberete, kako boste doživljali stvari, ki vam veliko pomenijo – z občutkom lastništva, tesnobo, strahom ali svobodo, mirom in ljubeznijo. Najpomembnejše vprašanje pa je seveda – kaj ste izbrali zdaj?