Sprostite se na pravi način

Psihologi pravijo, da vsem ne ustreza enak način počivanja oz. dejavnosti, ki jih štejemo za sproščujoče. Poudarjajo, da se lahko najbolj sprostimo, če počnemo tisto, kar je za nas najbolj učinkovito. Če se odločate med masažo, ležanjem, meditacijo ali poslušanjem glasbe, je smiselno vedeti, kaj vam najbolj ustreza.

Premislite, ali je sproščanje pri vas povezano z razvajanjem vseh čutov. Če znate tudi v stresnih situacijah ohraniti notranji mir, zlahka pustite težave pred vrati in se sprostite, so za vas idealni rituali domačega razvajanja in spa centri, torej tudi masaže, savne, kopeli … Najbolj boste uživali v refleksni masaži stopal, klasični in tajski masaži, thalasso terapiji. Tudi v kopalnici se lahko sprostite ob eteričnih oljih in svečkah.

Če ste kritični, neodvisni in konstruktivni, celo rahlo agresivni – ker mora biti močna ženska vedno kos vsem izzivom –, se morate večkrat opomniti, da se je treba za hip ustaviti in globoko vdihniti. Prav tako se lahko zaradi prepolnega urnika pozabite sprostiti. Če vse to velja za vas, potrebujete sprostitev, ki prežene stres, jezo in agresijo iz telesa. Najboljši način so klasične športne aktivnosti, tek, plavanje in kolesarjenje, saj zagotavljajo tako telesno kot mentalno sprostitev. Poskusite boks, latinskoameriške plese in aerobiko, vse, kar bo spravilo iz telesa negativna čustva ter prineslo olajšanje.

Če uživate v razvajanju čutov, si privoščite dopust po svoji meri. FOTO: Siarhei Khaletski/Getty Images

Individualisti so zanimivi, pogosto skrajni in dinamični. Ni jim težko biti sami. Meditirati se lahko brez težav lahko naučijo tudi iz knjige. Šele v samoti in stiku s seboj se lahko zares sprostijo in zaslišijo svoj notranji glas, zato so jim na dušo pisane meditacija, joga, vaje dihanja, tudi komora za lebdenje, ki je izolirana pred zunanjim svetom in omogoča resnično poglobljen občutek doživljanja sebe. Zanje je primerna tudi akupunktura.

Če ste priljubljeni, simpatični, radi pripadate skupini ter uživate v skupinskih dejavnostih, črpate življenjsko moč iz solidarnosti in občutka pripadnosti. Za preganjanje stresa je za vas kot nalašč taj či, ki hkrati krepi skupinskega duha in vas poveže s sabo. Najboljšo sprostitev vam da še qi gong ali hatha joga, pri obeh se izvajajo oblike skupinske meditacije. Tantra, reiki ali shiatsu masaža so prav tako primerni, čeprav ne delujejo tako pomirjujoče. Prav tako lahko razmislite o avtogenem treningu.

Ustvarjalni ljudje so večinoma dobrovoljni in aktivni. Zelo so organizirani in nenehno v pogonu, pozitivni stres celo potrebujejo, pravzaprav se po malem sproščajo že med delom ali pleskanjem ali pospravljanjem. Samo ko kaj počnejo in ustvarjajo, si lahko zares oddahnejo. Zgolj sproščanje je zanje premalo. Lahko se lotijo hitre hoje ali vodne aerobike, idealni so ples, power joga ali vaje za hrbet. So namreč zelo ciljno usmerjeni in se morajo zavedati, da počnejo nekaj dobrega zase. Ko se želijo razvajati, so najprimernejši kuhanje, slikanje in seks.