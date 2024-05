Guruji svetujejo: Spremenite prepričanja in navade

Guruji pravijo, da lahko dosežete korenite spremembe, že če sledite nekaj osnovnim načelom. Koristno je, da se nehate kritizirati. Vaša stegna so predebela in v službi ne napredujete. A tega vam niso rekli drugi - sami sebi ves čas ponavljate to uničujočo misel. Toda s tem si samo zmanjšujete samozavest in se spravljate v depresijo. Namesto tega se raje osredotočite na rešitve in zbrišite negativnost, ki si jo zadajate sami.

Stran mora negativnost v vseh oblikah. Težko ostanete dobre volje, če ste z nekom, ki se nenehno pritožuje. Zato takim ljudem jasno povejte, naj nehajo. Spoznati je dobro tudi, da denar ni vse. Osredotočenost na denar nas pogosto oddalji od reči, ki nam prinašajo zadovoljstvo, kot so tesni odnosi, partnerstvo ... Denar ne bo zadovoljil vaših čustvenih potreb. In četudi ga boste imeli dovolj, si ga boste vedno želeli še več.

Vse pa se začne s tem, da dovolj spite. Pomanjkanje spanja je lahko vzrok za negativnost. Spanje je ključno za zdravo in zadovoljno življenje. Če se spopadate s kronično neprespanostjo, preprosto nimate dovolj energije, da bi uživali v rečeh, ki vas veselijo. Naspite se, torej!