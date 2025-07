Sprememba se začne pri vas, pripravite se na konkretne preobrate

Zdi se nam, da sami ne moremo spremeniti stvari, s katerimi se v družbi ne strinjamo, a po drugi strani nas guruji opominjajo, da so se vse spremembe in revolucije začele s prvim korakom enega človeka. Ko ljudje delujejo s svetlobo, pošiljajo v vesolje sporočilo, da hočejo, da se dela prav, dobro in da je poskrbljeno za vse ljudi v družbi.

Ko se jih vedno več odloči, da bodo usmerili pozornost na spremembe, pravičnost, etiko ter tako tudi sami delovali, nastane kritična masa, ki lahko počasi prevesi tehtnico na drugo stran ter prinese konkretne preobrate. A namesto da se osredotočamo na to, česa nočemo, je bolje, da se zavedamo, kaj hočemo - da vlada pravičnost, da so ljudje zadovoljni, kreativni in počnejo nekaj, kar je dobro tudi za skupnost. Vsak posameznik šteje pri tem, kajti če živiš zadovoljno in izpolnjeno življenje, bo tudi vse v tvojem energijskem polju dobro in urejeno, to pa boš širil tudi navzven v okolico.

Vsak pri sebi mora ozavestiti, da si želi drugačen svet. FOTO: Jlco - Julia Amaral, Getty Images

Če nam v tem času, ko okoli sebe opazujemo vedno nove vojne in propad moralnih vrednot, prihajajo na plan strahovi in jeza, se zavedamo, da so zunanji dogodki samo sprožilci naših čustvenih reakcij, blokad iz otroštva ali preteklih življenj. Svet je bil v preteklosti veliko bolj jezen in nasilen, vse od križarskih vojn dalje, spomine na to pa še vedno nosimo v celicah in energijskem polju.

Tudi zapise na pretekle vojne, epidemije, krize, vremenske kataklizme, uničenje, zato ta strah še zdaj tako močno resonira z nami. Že ničkolikokrat smo umrli pod meči vojske, za kugo, gobavostjo, lakoto, hkrati pa se spominjamo vseh krivic, ki so se nam kadar koli zgodile, od kmečkih uporov naprej. Če se torej vprašamo, zakaj je na svetu trenutno toliko agresije, je odgovor na to tudi, da gre za nekaj starega, kar izhaja iz preteklosti. A hkrati se moramo zavedati, da lahko preteklost vedno presežemo in danes delujemo drugače. Spremenimo svoje vzorce in počistimo zapise prednikov. Lahko smo bili tudi sami v preteklih življenjih vojak in ubijali, to je v naših celičnih zapisih.

A vseeno nam ni treba biti agresivni le zato, ker imamo ta zapis iz preteklosti oz. v celičnem spominu. Med našimi predniki niso samo tisti, ki so delali sporne reči, ampak tudi svečeniki, duhovniki, dobrotniki, torej imamo v svojih energijskih koreninah zapis za oboje, dobro in slabo. In tudi v tem življenju se lahko odločimo, ali bomo šli za vojaka ali po poti mirovništva in prebujanja zavedanja s pomočjo duhovnih vaj. Zaželeno in učinkovito je, če vsak pri sebi ozavesti, da mu ni treba delovati z jezo in agresijo, ampak z notranjim mirom in svetlobo. Za kaj se odločimo, je vedno naša izbira.