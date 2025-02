Spoprijateljimo se s seboj, naša jeza, bolečina in bes morajo biti izpostavljeni

Budistični učitelji želijo ob nedavnih prelomih v Ameriki in posledično svetovni politiki spodbuditi ljudi k spodbudnejšemu načinu razmišljanja. »Nismo prisluhnili vsem zvokom te nesrečne države. Kakšno trpljenje je privedlo do jeze in sovraštva, ki sta se pojavila? In zakaj smo mnogi od nas presenečeni nad tem izlivom? Morda nismo poslušali klicev sveta z ušesi modrosti in odločnosti,« pravi menih Ethan Nichtern. »Nič ni narobe, če žalujemo zaradi dejstva, da smo naredili ogromen čustveni in duhovni korak nazaj. Toda ta izid pojasnjuje, kje je človeštvo v 21. stoletju. Vsi se moramo povezati z empatijo, če želimo preživeti to obdobje. Prosim, ne pozabite, da namen meditacije ni zatiranje čustev, ampak da se spoprijateljite sami s seboj. V teh časih je meditacija način, da se spomnite iskrice svoje lastne temeljne dobrote. Zapomnite si, da je v redu, če čutite natanko to, kar čutite,« poudarja. »Zdaj vidimo, kaj se zgodi, ko pride na površje tisto, kar ostaja nepriznano, zdi se kot nova resničnost, a v srcu veste, da ni. Toda imamo srečo. Ne bi moglo biti drugačnega odgovora na našo meditacijo in molitve za razkroj sovraštva, kot da smo postavljeni v soočenje z njim. Ko se v sistemu zgodi premik, še posebno tak, ki povzroči strah in nelagodje, omogoči pojav nečesa izrazito drugačnega, kar pospešuje evolucijo ljudi. Le ko prispemo tja, lahko vemo, kam gremo. Naša jeza, bolečina in bes morajo biti izpostavljeni, da se z njimi preobrazimo in dozorimo.«