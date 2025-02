Kaj je življenje brez smisla in ciljev? Razmislite, kaj vas v življenju osrečuje in motivira. Najprej ugotovite, katere so vaše osnovne potrebe in ali so izpolnjene. Nato razmislite o tem, kaj bi si želeli povrhu. Tudi v današnjih nestabilnih in negotovih časih je povprečen standard življenja boljši kot kadar koli v zgodovini. Imamo hiše, avtomobile, zaslužek, kupno moč, napredek v medicini, počitnice. Takih dobrin nismo imeli še nikoli. Zagotovo je to zlata doba za priložnosti in dobre stvari v življenju. Toda ali ste resnično srečnejši kot vaši stari starši ali starši pri istih letih? Odgo...