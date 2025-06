Sočutje do sebe je pomembno

Zavedajte se, da se boste vedno prebili skozi vsako krizo, ki vas trenutno pesti, in vse njene posledice. Okoliščine se bodo sčasoma izboljšale in iz kaosa in negotovosti se bo rodilo nekaj novega, pravijo duhovni učitelji.

Ljudje smo odporna in ustvarjalna bitja, ki rada rešujejo probleme. Če ste v stiski ali vas prevzame strah, se opomnite na nestalnost vsega, tudi težkih časov, ustavite se in si recite, da bo tudi to minilo. Ponavljajte to misel, dokler je ne začutite in ponotranjite.

Čeprav v tistem trenutku še ne veste jasno, kakšna bo prihodnost, je sočutje do sebe pot do ljubezni in način, kako usmeriti pozornost na osebo, ki jo potrebuje – to ste vi sami. Ljubezen in sočutje sta namreč nujnosti, ne luksuzni dobrini, pravi dalajlama in dodaja, da brez njiju človeštvo ne more preživeti. Navaditi pa se morate postati sočutni tudi do sebe, ne samo do drugih.