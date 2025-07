Sobota je dan za introspekcijo in premišljeno delovanje

Jutri, 19. julija 2025, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna se nahaja v znamenju Bika, kar poudarja stabilnost in povezanost s fizičnim svetom. V tej fazi luninega cikla, ko je Luna v padajočem krajcu, je čas, da se osvobodimo tistega, kar nam ne služi več, ter se prizemljimo v sedanjem trenutku.

Luna v Biku nas spodbuja, da se posvetimo skrbi zase, negujemo svoje telo in najdemo uteho v znanem okolju. Padajoči krajec pa nas opominja, da je čas za refleksijo in pripravo na nov lunin cikel. To je idealen trenutek za umiritev in notranji mir.

V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori kvadrat z Merkurjem v Levu, kar lahko prinese izzive v komunikaciji. Čustva bi lahko zameglila naše misli, kar vodi do nesporazumov, zato je priporočljivo, da v medsebojnih odnosih vadimo potrpežljivost in jasnost ter poslušamo toliko, kot govorimo.

Kasneje, tekom dopoldneva, Luna tvori trigon z Marsom v Devici. Ta harmonični aspekt nam prinaša val energije in motivacije, še posebej pri praktičnih nalogah in prizadevanjih za osebno izboljšanje. To je odličen čas za organiziranje okolja ali začetek zdravih rutin.

Retrogradna pot

Jutri Merkur, planet komunikacije, začne svojo retrogradno pot v znamenju Leva. Ta čas nas vabi, da ponovno premislimo ustvarjalne ideje in ponovno ocenimo, kako se izražamo. Bodite pozorni na morebitne nesporazume, še posebej tiste, ki jih povzroča ponos ali želja po priznanju. Izkoristite ta čas za refleksijo in ponovno uskladitev z vašim pristnim glasom, preden se premaknete naprej.

Poleg tega Sonce v Raku tvori kvadrat s Kironom v Ovnu, kar lahko na površje prinese stare rane, povezane z identiteto in samoizražanjem. To je klic k soočenju in zdravljenju teh vprašanj, kar spodbuja osebno rast in odpornost.

Sobota je tradicionalno pod vplivom Saturna, planeta discipline, strukture in odgovornosti. Saturn je trenutno retrograden v Ovnu, kar poudarja pregled naših osebnih odgovornosti in pristopov k vodenju. Ta faza nas spodbuja k potrpežljivosti in notranji disciplini ter nam pomaga soočiti se s strahovi glede neodvisnosti in avtoritete. Uporabite ta čas za prestrukturiranje ciljev z večjo integriteto ter gradnjo trdnejših temeljev za prihodnjo rast skozi premišljeno refleksijo.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas spodbujajo k ravnovesju med introspekcijo in delovanjem. Začnite dan z zavestno refleksijo, priznajte čustvene tokove, ki lahko vplivajo na vaše misli in komunikacijo. Ko dan napreduje, izkoristite podporno energijo trigona med Luno in Marsom za praktične dejavnosti, ki spodbujajo dobro počutje in red. Bodite pozorni na vpliv Merkurjeve retrogradnosti in pristopite k pogovorom s skrbnostjo in jasnostjo. Sprejmite lekcije, ki jih ponuja Saturn, tako da ocenite svoje zaveze in zagotovite, da so v skladu z vašo resnično potjo.

S tem, ko se uskladite s temi astrološkimi vpogledi, lahko zavedno in namerno navigirate skozi energije dneva, kar spodbuja osebno rast in harmonične interakcije.

