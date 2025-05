Človeško telo je sestavljeno iz svetlobe in energije, ne živimo le v materialnem svetu in smo veliko več kot samo fizično telo. Bolj prepoznamo svojo resnično naravo, bolj intuitivno se lahko povežemo z vesoljem, to pa vpliva tudi na naše zdravje.

Materialistični pogled na svet namreč zanika medsebojno povezanost vsega in vseh na Zemlji in zagovarja ločenost. Naš fizični svet je v resnici samo zelo ozek spekter vsega, kar obstaja. Ker pa smo se že od rojstva učili, kako se poistovetiti samo s tem, verjamemo, da je to vse, kar je.

Aboridžini so prevzeli drugačno kulturno prepričanje – čas, preživet v sanjah, je glavni center njihovega življenja. Vidijo enak fizični svet kot mi, a ga dojamejo drugače. Enako učijo budistični menihi – da je svet iluzija in da nam možgani nudijo izkrivljeno vizijo resničnosti. Ko umremo, možgani ugasnejo in spet dobimo širši vpogled v resničnost.

Ko spoznamo, da nas energijska povezava s stvarstvom, svetloba, ki nas obdaja, lahko zdravi in uravnovesi, odpadejo vse skrbi, da ne bomo ozdraveli, sprostimo se in sledimo intuiciji. Ko se znebimo stresa in skrbi, ki onemogočajo, da bi se počutili bolje, lahko zdravilna moč svetlobe učinkovito deluje v našem življenju, skrbi in strah pa samodejno zamenja hvaležnost.