Slovita bolgarska jasnovidka Baba Vanga napovedala svetovno vojno

Slovita bolgarska jasnovidka Baba Vanga (1911-1996), mnogi jo imenujejo balkanski Nostradamus, je za pomlad 2025 napovedala začetek konflikta, ki bo prerasel v tretjo svetovno vojno.

Prebivalci Sirije, še posebno tisti, ki so morali domovino zaradi nevzdržnih razmer in konfliktov zapustiti, se veselijo padca Bašarja Al Asada in njegovega režima, da bo njegova odstavitev Siriji prinesla bolj stabilno prihodnost, pa upajo tudi svetovni voditelji. Toda tisti, ki poznajo napovedi Babe Vange in jim verjamejo, trepetajo.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Napovedala je namreč, da se bo s padcem Sirije začela vojna svetovnih razsežnosti. »Ko bo padla Sirija, bo sledila velika vojna med Zahodom in Vzhodom. Spomladi se bo razplamtel konflikt na Vzhodu, ki bo prerasel v tretjo svetovno vojno, vojno, ki bo uničila Zahod,« se je glasila napoved jasnovidne Bolgarke, ki je pravilno napovedala že mnogo velikih svetovnih dogodkov, med drugim drugo svetovno vojno, napad na newyorška dvojčka leta 2001 in podnebno krizo.

Nova energija

Po napovedih jasnovidke naj bi naslednje leto prineslo tudi veliko odkritje v energetiki, odkrili naj bi namreč nov vir energije. Katerega, ni jasno, seveda pa bi bilo takšno odkritje izjemno, saj bodo zaradi vse bolj tehnološko usmerjenega sveta in podnebne krize tudi potrebe po novi in dodatni energiji čedalje večje. Zadnji dogodek, ki ga je napovedala slepa jasnovidka, naj bi se zgodil leta 5079. Ne ker dlje v prihodnost ni videla, ampak ker bo takrat konec sveta.