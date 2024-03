Slovenski vremenar napoveduje pomladno presenečenje, zgodilo se bo na veliko noč

Kot nam je Dušan Kaplan zaupal v zadnjem pogovoru, lahko že čez slaba dva tedna celo zapade sneg. »Ljudski pregovor pravi »Zelen božič, bela velika noč«, tako da se lahko zgodi, da bo tam okrog 31. marca in 1. aprila sneg, zapade lahko vse do sv. Jurija 24. aprila, zato bo tudi letos treba počakati s sajenjem,« nam je zaupal.

Da nas morda res čaka hladno presenečenje, napoveduje tudi astrolog Stane Padežnik, ki nam je v nedavnem intervjuju povedal, da glede na gibanje nebesnih teles vidi, da so letos aprila res možne ohladitve in pozeba. Tudi on tako kot Kaplan izpostavlja 24. april, saj bo takrat polna luna v škorpijonu in bo »zagotovo prinesla občutno spremembo«.

»Če bo vreme pred tem ugodno, se bo malo pred polno luno obrnilo na slabše in lahko pričakujemo padavine. Ker bo takrat planet Mars v konjunkciji z Neptunom na ribjem repu, kjer bo aktivirana zvezda stalnica Scheat, ki povzroča hujše vremenske nevšečnosti, se lahko zgodijo povodnji, zastrupitve vode, premiki zemljin, v zraku pa bo tudi več alergenov,« nam je zaupal astrolog. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.