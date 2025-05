Slovenci – od šamanov do zasužnjenih pivcev: kako nas je alkohol odrezal od korenin

»Vibracije alkohola so zelo nizke, ene izmed najnižjih vibracij. Osebe, ki zlorabljajo alkohol, postanejo suženj tega. Alkohol je dovoljen in na dosegu vsem, lahko se ga celo reklamira, čeprav na človeka nima niti enega pozitivnega učinka,« pravi Veronika Mežnar, terapevtka in učiteljica joge.

»Prav z uporabo alkohola so nekoč dosegli propad starodavnih resnic, povezave z naravo in s samim seboj. Mnoga plemena so namerno opijali, njim preskrbeli alkohol, da jih je končno prevzel ta demon,« pojasnjuje. Vibracije alkohola so tako nizke, da telo postane dober gostitelj za tuje entitete.

»Slovenci smo bili zelo močno povezani z naravo, bili smo zdravilci, šamani, vse dokler ni zavladal alkohol. Alkohol ni naše zdravilo in ni bil ustvarjen, da z njim postanemo boljši, ravno obratno. Odprite oči in pomislite, zakaj je na vsakem vogalu mogoče priti do njega. Vaše srce ve resnico,« izpostavlja.