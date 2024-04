Slavna astrologinja razkrila, katera tri znamenja imajo največjo možnost, da obogatijo do konca leta

Denarja ni nikoli dovolj! In znana astrologinja Julia Lifanova napoveduje, katera astrološka znamenja imajo letos največ možnosti, da obogatijo. Preverite, ali ste med srečneži.

Bik

Za bike bo celo leto v znamenju blaginje in obilja. To še posebej velja za tiste predstavnike znamenja, ki se ukvarjajo z IT-jem in družbenimi omrežji. Njihove denarnice bodo najbolj debele junija, obdobje izobilja pa se bo začelo nekoliko prej, okoli 25. maja.

Škorpijon

Škorpijoni so vladarji finančnega sektorja. V juniju lahko pridejo do večje vsote denarja, res velika vsota pa jih čaka decembra. Takrat jih čakajo nove poslovne priložnosti, ki jih bodo znali zelo dobro izkoristiti.

Oven

Najbolj finančno bogato obdobje za ovne se bo začelo konec maja. Vpliv zvezd na denarnico bodo občutili že aprila, ko se bodo planeti in drugi vplivi preprosto uskladili. V poletnih mesecih jih bodo v družbi še bolj spoštovali, kar bo vplivalo tudi na njihov žep.

Vodnar

Vodnarji so letos srečneži, saj je to res njihovo leto. Od prvega meseca v letu jim gre dobro in tako bo tudi vse leto. Pot je odprta za vse vaše projekte, zato naj vas ne bo strah. Kar pogumno na pot. Najboljše obdobje za to bo septembra, pa tudi junija. Sredi septembra bodo prvi mrki v znamenju rib, kar odpira možnost večje prerazporeditve vašega denarja v naslednjih dveh letih. Imeli boste več odgovornosti, a tudi več zaslužka.