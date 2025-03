Slabo spite, ste se sprli v službi? Niste krivi vi, ampak položaj planetov

Kaj pomeni konjunkcija Sonca in Saturna? Ko se Sonce (naša volja, jaz, vitalnost, samozavest) sreča s strogim in hladnim Saturnom (omejitve, lekcije, odgovornost, resnost), pride do napetosti med tem, kar si želimo, in tem, kar "moramo". Saturn te ne bo pobožal – on je kot tisti strogi učitelj, ki pričakuje, da boš naredil domačo nalogo, čeprav bi raje ležal na kavču.

Kako vpliva na nas?

Danes lahko čutimo pomanjkanje energije, kot da nas pritiska "teža sveta".

Soočenje z odgovornostmi – kar si morda odlagal, pride zdaj na plan.

Strahovi, dvomi o sebi, krivda – Saturn zna potegniti na plan vse notranje kritike.

A hkrati – idealna priložnost, da odrasteš in prevzameš vajeti življenja. Saturn nagradi trud!

Poseben poudarek na ribah

Ker je vse dogajanje v znamenju rib, se lahko počutimo še bolj občutljivo, izgubljeno, utrujeno. Ribe so nežne in sanjave, Saturn pa jih postavi na realna tla. Morda nas preplavijo tudi čustveni izzivi, kot je občutek osamljenosti, žalosti, ali pa nas Saturn spomni na pretekle rane.

Kako preživeti ta "dan izzivov"?

Sprejmi, da danes ni dan za lahkotnost. Ampak je dan za modrost in potrpežljivost.

Ne sili se čez meje. Če čutiš utrujenost, upočasni.

Postavi meje – tako do drugih kot do sebe. Kaj lahko danes zares narediš, kaj pa mora počakati?

Bodi nežen do sebe. Saturn preizkuša, ampak če vzdržiš, pride nagrada (morda ne danes, ampak dolgoročno).

Meditacija, sprehod, stik z naravo – vse, kar pomirja duha.

Ne beži v iluzije (ribe) – danes ne rešujejo ne filmi, ne vino, ne sladkarije (čeprav jih bo telo prosilo).

Naš nasvet za 12. marec

Danes bodi sam/-a svoj odrasli varuh. Sprejmi, da so izzivi del poti, a obenem ne pozabi, da si več kot samo svoje dolžnosti. Dan bo težak, a bo tudi razjasnil, kaj je res pomembno.

Bojte se petka Pozor, ples planetov se šele začenja. V petek, 14. marca, nas čaka krvava luna! Ob polni luni bo namreč napočil popolni lunin mrk, saj bodo Zemlja, luna in Sonce poravnani. Ta dogodek bo ustvaril spektakularen pojav krvave lune. Kaj nam prinaša, preverite tukaj.

Napoved za posamezno znamenje

♈ Oven

Dragi oven, običajno ti gre akcija kot po maslu, ampak danes te lahko življenje malce "stisne" pri karieri in tvojem statusu. Morda dvomi vase, ali pa občutek, da "nisi še tam, kjer bi moral biti". Dihaj! Vse pride ob svojem času. Danes zmagajo tisti, ki ne obupajo.

♉ Bik

Tvoj um hrepeni po svobodi, a Saturn te bo vprašal: "Ali si res pripravljen na to?" Morda pride do izzivov s prijatelji, skupinami, sodelovanji. Preveri, kdo res spada v tvojo "pleme". Mogoče boš moral/-a izpustiti tiste, ki ti jemljejo energijo.

♊ Dvojčka

Kariera, status, tvoja "slika v svetu" – vse to je danes pod drobnogledom. Morda ti šef diha za ovratnik ali pa sam/-a sebi postavljaš previsoke cilje. Dober dan, da se vprašaš: "Kaj zares želim ustvariti dolgoročno?" Čas je za realne načrte, ne le sanje.

♋ Rak

Ti si že tako čustveno znamenje, danes pa... uff, lahko občutiš močne notranje pritiske glede življenjskih vrednot, prepričanj, morda tudi glede odnosov na daljavo. Dan, ko te Saturn vpraša: "Kaj je tvoja resnica? In si ji zvest/-a?" Poišči notranjo moč.

♌ Lev

Tvoj ego zna danes malo klecniti. Pojavijo se lahko skrbi glede financ, skupnih virov, dolgov, čustvenih vezi. Morda ugotoviš, da moraš nekaj končno zapreti ali spustiti. Ni lahko, ampak Saturn želi, da očistiš svoje temelje. Zate danes velja: "Manj je več."

♍ Devica

Saturn se ti postavi direktno v odnose! Če imaš partnerja, pričakuj resne pogovore, postavljanje meja, morda tudi razmislek, ali gresta skupaj naprej. Če si samski, lahko začutiš osamljenost, ampak to je Saturn, ki pravi: "Najprej se imej rad/-a."

♎ Tehtnica

Dan za realen pogled na delo, zdravje, obveznosti. Saturn ne dovoli lenarjenja, ampak pazi, da si ne naložiš preveč! Telo bo hitro reklo ne (posebej hrbet, kosti, kolena – Saturnova področja). Osredotoči se na majhne, a pomembne korake naprej.

♏ Škorpijon

Ljubezen? Otroci? Kreativni projekti? Vse to je danes lahko pod vprašanjem. Saturn te bo vprašal: "Ali res daješ srce tja, kamor moraš?" Morda boš moral/-a postaviti meje v odnosih ali se odločiti, kaj te zares veseli. Ni lahko, ampak je osvobajajoče.

♐ Strelec

Družina, dom, tvoje notranje varno zatočišče. Tu boš čutil/-a največ pritiska. Morda družinske obveznosti, starši, ali občutek, da si "ujet/-a". Saturn te sili, da ustvariš stabilno osnovo. Čeprav ti je svoboda sveta, danes pomisli: "Kaj potrebujem, da se počutim varno?"

♑ Kozorog

Ti in Saturn sta že prijatelja (ali sovražnika?). A danes prinese "masterclass" v komunikaciji, odnosih z brati/sestrami, sodelavci. Morda te kdo ne razume, morda boš moral/-a reči ne. Tvoja beseda danes šteje, zato govori jasno, a spoštljivo.

♒ Vodnar

Finance, vrednote, občutek lastne vrednosti – to je danes Saturnova lekcija zate. Morda pride do občutka pomanjkanja (denarja ali potrditve). A vprašaj se: "Kaj je moja resnična vrednost, ki je denar ne določa?" In iz tega naredi svoj "plan za naprej".

♓ Ribi

... in na koncu pridemo do glavnih zvezd tega dne – ribic! Ti si v središču viharja. Sonce in Saturn v tvojem znamenju te silita, da odrasteš, se postaviš zase in končno pokažeš, kdo si. Morda čutiš, da si preveč pod pritiskom, a ta aspekt te oblikuje v močnejšo verzijo sebe. Tvoja mantra danes: "Sem dovolj. Sem močan/močna."