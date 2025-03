Skrivni jezik bolezni: telo nam sporoča več, kot si mislimo

Prisluhniti moramo naravni inteligenci svojega telesa - bolečina je opozorilo, da počnemo nekaj narobe. Telo je sistem, ki nam daje povratne informacije, nanj pa vplivajo naša sedanja in pretekla čustvena stanja. Zato lahko hodimo od enega zdravilca do drugega in iščemo pomoč, a se stanje ne izboljša, dokler ne spoznamo, da se lahko pozdravimo le sami, tako da si postavimo namero o ozdravljenju in spuščamo negativna čustva iz telesa.

Sprostimo uničevalna čustva in se povežemo z modrostjo telesa.

Za celjenje in zdravljenje je namreč ključno, da sprostimo močan negativni čustveni naboj iz telesa, da počistimo posamezna bolezenska stanja, telesne sisteme ali posamezne organe. Ob tem si lahko predstavljamo metlo ali sesalnik, ki iz našega uma, telesa, čustev in vibracije počisti vso zgoščeno energijo, bolečine, stres in omejitve.

To vajo ponavljamo tako dolgo, da začutimo, da se je nekaj očistilo. Ozdravitev se lahko zgodi hitro ali je zanjo potrebnega več časa, zato bodimo potrpežljivi in vztrajajmo. Ob tem si polagajmo roke po telesu in si predstavljamo, kako skoznje prihajajo podporne barve in svetloba.

Lastna prepričanja so lahko v napoto

Lahko se tudi pogovarjamo s telesom in se učimo od njega, se naučimo samozdravljenja in spustimo negativna prepričanja, ki nas zasužnjujejo. Sprostimo uničevalna čustva in se povežemo z modrostjo telesa. Ne smemo namreč dovoliti, da so nam lastna prepričanja v napoto, raje naj nas vodijo izkušnje.

Lahko se tudi pogovarjamo s telesom in se učimo od njega. FOTO: Miljan Živković Getty Images

Duševne, čustvene in energijske vzroke za bolezni lahko odstranimo s preprostimi vajami za zdravljenje organov in poglobljeno vizualizacijo, v kateri si jih predstavljamo zdrave, normalno delujoče in močne. Naučimo se lahko skrivnega jezika bolezni in procesov zdravljenja ter odkrijemo, kako podpreti telo.