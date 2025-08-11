Škodljiva pričakovanja: zastaviti si moramo čim bolj realistična

Sreča je pravzaprav realnost brez pričakovanj. Če jih oklestite, vas bodo lahko življenjski dogodki veliko bolj osrečili. Ljudje s težavnim otroštvom npr. jemljejo vsako lepo stvar, ki se jim zgodi, kot nagrado, saj so navajeni na težko realnost, zato so precej bolj srečni. Drugi so lahko razočarani tudi zaradi malenkosti.

Nevroznanstvenik Robb Rutledge je pojasnil, da sreča ni odvisna od tega, kako dobro stvari potekajo, ampak ali potekajo bolje ali slabše od pričakovanj. Nato je razvil enačbo za napovedovanje sreče, s katero je spoznal, da so najbolj nesrečni ljudje s previsokimi pričakovanji. Sodobna tehnologija je vse skupaj še zapletla, merila za uspeh so danes postavljena visoko in primerjamo se z drugimi. Pričakovanj po drugi strani ni lahko znižati, saj gre za podzavesten proces. Podzavestni um namreč hitro oceni, kaj pričakujemo od dogodka. Prav preračunavanja so substrat za razočaranje. Zato moramo za srečo najti ravnovesje med zadovoljstvom in ambicijami ter si zastaviti čim bolj realistična pričakovanja.