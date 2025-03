Enakonočje in sezona ovna: trije astrološki znaki, ki jih čaka veliko sreče

Z nastopom prvega znaka zodiaka in spomladanskega enakonočja 20. marca vstopamo v novo astrološko leto.

To je čas, ki ga označuje energija sprememb in prinaša priložnost za nove začetke. Dogajanje na nebu bo vplivalo na vse astrološke znake, največ sreče pa obljublja trem.

Kdo je med srečneži, navaja Sensa.hr.

Oven

Sezona ovna rojenim v tem znaku v času spomladanskega enakonočja omogoča izpolnitev skritih želja.

To obdobje bo idealno za snovanje novih ciljev in za začetek novih projektov, katerih uresničevanje ovnom obljublja uspeh na dolgi rok.

FOTO: Gettyimages

Rak

Energija spomladanskega enakonočja bo pozitivno vplivala na čustva, odnose in osebni razvoj rakov.

Rojenim v tem znaku bo obdobje prineslo mir in ravnovesje, njihova sposobnost prepoznavanja čustvenih priložnosti pa bo ključ do sreče in uspeha.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Energija enakonočja škorpijonom prinaša priložnost za globoko preobrazbo.

Obdobje jim bo pomagalo premagati ovire, ki so jim na poti do sreče stale do sedaj in jim zagotovilo možnost obrniti se v smeri dolgoročnega uspeha ter sreče.

Škorpijoni bodo imeli dovolj energije, moči in priložnosti za izpolnitev želja ter za dosego zadanih ciljev.