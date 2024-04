Sedem najlepših astroloških znakov

Res je, da je lepota subjektivna in da imajo vsake oči svojega, kot pravi pregovor, malarja.

Pa vendarle obstajajo nekatere splošne zakonitosti, po katerih se presoja, kdo je lepši od drugega in še eno dejstvo: pri tem ne igra vloge le zunanjost, temveč tudi šarm oziroma tisto nekaj več, kar je težko opisati z besedami, je pa v očeh drugih še kako opazno.

Med astrološkimi znaki je sedem takšnih, ki se ponašajo s tem. Katerih sedem, razkriva portal Astrotalk.

Tehtnica

Tehtnicam vlada planet ljubezni in lepote Venera, ki jim zagotavlja gracioznost.

Pogosto imajo rojeni v tem znaku lep, simetričen obraz, ki je z vidika estetike privlačen.

Tu so še družabnost in toplina, ki krasi tehtnice in zaradi česar so v očeh drugih tako zelo lepe.

FOTO: Dmitriy Besov/Gettyimages

Škorpijon

Misteriozni posamezniki in prav skrivnostnost je velik del njihove lepote oziroma privlačnosti.

Intenziven značaj in karizmatična narava so tisti, s katerim očarajo brez posebnega truda.

Znani so po strasti in globini, lepota škorpijonov je nedvomno povezana tako s skrivnostno avro kot tudi z zunanjim videzom.

Bik

Še eno znamenje, ki mu vlada Venera. Biki imajo radi vse, kar je lepo in udobno.

Pogosto imajo lepo grajeno telo, ki izraža čutnost in senzualnost, prav ta čutnost je tista, zaradi katere so v očeh drugih zanimivi in privlačni.

FOTO: Prostock-studio

Lev

Težko jih je spregledati, saj slovijo po kraljevskem nastopu. Pod vladavino Sonca rojeni posamezniki izžarevajo veliko samozavesti in karizme.

Njihov vir lepote je spodobnost navdihovati ter voditi druge, videz je le dodana vrednost, ki pa jim seveda ne škoduje.

Oven

Slovijo po živahni energiji in mladostnem pristopu do življenja. Neobremenjeni in dobrovoljni delujejo močni in zanimivi.

Zaradi pozitivnega pogleda na svet in neustrašne narave znajo pozornost preusmeriti nase, njihovo notranjo lepoto pa pogosto dopolnjuje še lep zunanji izgled.

Dvojček

Znani so po izraziti lepoti in posebnem sijaju v očeh. Vse to dopolnjujejo duhovitost, družabnost ter dobrovoljnost, zato jim ob takšnih in drugačnih družabnih dogodkih nikoli ne manjka pozornosti.

FOTO: Max-kegfire/Gettyimages

Riba

Osnovni viri njihove lepote so nežna narava, zasanjanost in umirjenost.

Zaradi empatije, ki jo gojijo do vseh, so posebej privlačne in ker delujejo nekako mistične ter skrivnostne, v očeh večine lepe.