Šarmantni, odporni in inteligentni: zakaj narcisi v resnici pogosto zmagujejo

Čeprav so osebnostne lastnosti narcisov na prvi pogled negativne, psihologi pravijo, da jim daje občutek večvrednosti tudi mentalno ostrino in vzdržljivost, da ne obupajo. Sicer priznavajo, da so osredotočeni nase, napihnjeni, potrebujejo občudovanje ter mislijo, da so najboljši, a hkrati, da lahko njihovo brezmejno zaupanje vase okrepi pripravljenost na premagovanje izzivov.

Tudi na testih inteligentnosti so se odrezali bolje od drugih - ne, ker bi bili pametnejši, ampak ker so vztrajni, odporni, prepričani vase in odločni. Poleg tega pritegnejo več spolnih partnerjev, saj so šarmantni in privlačni. Pravijo, da je 60 odstotkov narcizma podedovanega, ostalo oblikuje okolje. Narcisi so lahko uničujoči za ljudi okoli sebe; ne moremo jih nadzorovati, ampak oni nadzorujejo nas.

Ščiti avro pred negativnostjo

Energijsko se pred njimi lahko zaščitimo z belo svetlobo. Meditacija z belo svetlobo namreč ščiti avro pred negativnostjo okolja. Ustvari mehurček, zaščitno polje okoli nas, ki se sčasoma še okrepi, tako da lahko prepreči vdor še tako močne temne energije, ki bi nas sicer izčrpala in potegnila na dno. Vsako jutro vizualizirajmo balon ali jajčno lupino okoli sebe.

Ohranimo v mislih to podobo in morda bomo lahko začutili, kako se oblikuje mehurček svetlobe. Na začetku lahko ponavljamo vajo večkrat na dan, če se znajdemo v sovražnem okolju, pozneje nam bo vzpostavljanje zaščite prešlo v navado. Ustvarimo lahko tudi balon okoli svoje hiše ali avta.