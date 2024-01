Sami izbirate svojo realnost

Namesto da bi vas skrbelo, ostanite v trenutku in čim bolj zunanji opazovalec, saj je to edina možnost, da doživite čim manj omejitev, skrbi, strahov in se bo za vas vse dobro izteklo. Ni se treba nenehno pogovarjati o svojih težavah, raje načrtujte prijetno druženje.

V vsakem trenutku lahko izbirate, s čim se boste povezovali - s skrbmi in negotovostjo ali z zaupanjem, mirom in ljubeznijo. Ne sledite slepo vsaki novi informaciji, ki jo kdo vrže pred vas, vi pa ji prilagodite vse razmišljanje in čustvovanje. Ne pustite se iztiriti nikomur in ničemur. Pazljivo izbirajte, s kom se družite in o čem se pogovarjate, ter ne delite svoje resnice, če vidite, da jo boste morali zagovarjati pred tistimi, ki so na drugi ravni zavedanja.

Prepričali jih ne boste - in jih niti nimate pravice siliti, naj uravnajo svojo realnost na vašo, ker vsak potrebuje svoje izkušnje - pobralo pa vam bo veliko energije. Meditirajte, čistite in redno prekajujte prostore s svetim lesom in se obdajte s kristali. Vsak trenutek si ustvarjate prihodnost, v kateri si želite živeti.